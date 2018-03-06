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Beşiktaşlı oyuncuya Lazio talip

Beşiktaş'ın devre arasında Club Brugge'e kiraladığı Matej Mitrovic, Stefan de Vrij ile yolları ayırmaya hazırlanan Lazio'nun gündemine girdi

06 Mart 2018 Salı 16:42
Beşiktaşlı oyuncuya Lazio talip

Lazio, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılmaya karar veren Stefan de Vrij'ın alternatiflerini belirledi.

Corriero dello Sport' un haberine göre Hollandalı stoperin yerine tam 9 aday belirleyen Lazio'nun ilk adayları Porto'dan Diego Antonio Reyes ve Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Matej Mitrovic.

Haberde ayrıca futbol direktörü Igli Tare'nin Everton'dan Ramiro Funes Mori, Braga'dan Ricardo Fereira, Basel'den Eder Alvarez Balanta, Sporting Lizbon'dan Sebastian Coates ve Deportivo La Coruna'dan Fabian Schar'ın durumlarını soruşturduğu belirtildi.

Buna karşın daha tecrübeli stoperleri de gündemine alan Lazio, Tottenham'dan Jan Verthongen ve Atletico Madrid'den Diego Godin ile de ilgileniyor.

SPOR SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşMitrovicClub BruggeLazio
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