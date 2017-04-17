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Beşiktaş’tan Mata kararı

Beşiktaş, Manchester United’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata’nın transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Beşiktaş’tan Mata kararı

Beşiktaş, Manchester United’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata’nın transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata’nın transfer edileceğine yönelik basında yer alan iddialar gerçeklerden uzaktır. Süper Lig’de ve Avrupa’da önemli maçları öncesinde bu tür spekülatif transfer haberlerine taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Tolgay'ın gönderileceği yalan
Beşiktaş, "Şenol Güneş’in Lyon maçından sonra Tolgay Arslan’ın gönderilmesini onayladığı" iddialarını yalanladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan "Tolgay Arslan hakkındaki iddialar asılsızdır" başlıklı yazılı açıklamada, "Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, basın yayın organlarında yer almakta olan Tolgay Arslan’ın transferi ile ilgili iddialar gerçeklerden uzaktır. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in Lyon maçından sonra Tolgay Arslan’ın gönderilmesini onayladığı ve gözden çıkartıldığı iddiaları da asılsızdır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

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Juan MataBeşiktaşFutbol
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