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Bilal milli takımı istiyor

Kayserisporlu futbolcu Bilal Başacıkoğlu, "Bu sezon çok oynayıp ve kendimi de göstererek inşallah milli takıma çağrılırım" şeklinde konuştu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:34
Bilal milli takımı istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Hollanda ekibi Feyenoord'dan transfer ettiği Bilal Başacıkoğlu, bu sezon kendini göstererek, yeniden milli takıma çağrılmayı istediğini belirtti.

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2. etap kamp hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Başacıkoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Başacıkoğlu, Kayserispor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve Erzurum'da da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun ilk yarısını çok iyi geçirdiğini ancak sonradan sıkıntılar yaşadığını aktaran 23 yaşındaki Başacıkoğlu, "İnşallah bu sezonu iyi geçiririz. Avrupa liglerini düşünüyoruz. Süper Lig'de ilk 6 içerisinde olmayı istiyoruz. Çok iyi bir takıma sahibiz. İyi transferler geldi. Bizim için hayırlısı olur inşallah." diye konuştu.

"İnşallah milli takıma çağrılırım"

Başacıkoğlu, A Milli Takım'da sürekli olarak forma şansı bulmak istediğini ve bunun için çok çalışacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Feyenoord'da ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamadım. Bazen takımda oluyordum, bazen olmuyordum. Bu sezon çok oynayıp ve kendimi de göstererek inşallah milli takıma çağrılırım. Fatih Terim döneminde milli takıma çağrıldım. Teknik direktör Mircea Lucescu döneminde çağrılmadım. Kendisini çok iyi tanımıyorum ama inşallah yakın zamanda buluşuruz. Kayserispor'da iyi bir performans göstererek milli takımda forma şansı bulmak için elimden geleni yapacağım. Bu benim hedefim aslında."

Gol atıp asist yapmak istediğini anlatan Başacıkoğlu, takımın forvet hattındaki Umut Bulut ve Asamoah Gyan'a çok gol attırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Basacıkoğlu, Heerenveen takımında başlayan futbol kariyerinde, gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord'a transfer oldu. Geçen sezon Feyenoord'da 26 karşılaşmada 7 gol kaydeden kanat oyuncusu Başacıkoğlu, Kayserispor'la sözleşme imzaladı.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2018 13:45
Anahtar Kelimeler:
TransferKayserisporFeyenoordBilal BaşaçıoğluErzurum
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