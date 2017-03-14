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Bileği bükülmüyor

Süper Lig'de dün Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'un, 2017 yılında bileği bükülmedi

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Bileği bükülmüyor

Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 10 resmi karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

İlk yarıdaki puanı geçti
Trabzonspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 lig maçında, ilk yarıdaki 16 haftadan daha fazla puan topladı. Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ve 18 puanla 13. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci bölümdeki 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan elde ederek çıkışa geçti.

İkinci yarının lideri
Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki 8 haftalık bölümde en fazla puan toplayan takım oldu. Bordo-mavililer, 20 puanla 2017 yılında en başarılı takım olurken, lider Beşiktaş 19 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ersun Yanal'ın en başarılı dönemi
Trabzonspor'da 3. dönemini geçiren teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014-2015 sezonundaki performansını geçti. Söz konusu dönemde 16 ile 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Bu performansla Ersun Yanal, bordo-mavili takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.
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FutbolTrabzonspor
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