Bir adım ötesine geçemiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elenen Fenerbahçe, "Kupa 1"in ilk etabındaki başarısız performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle oynanan Avrupa'nın kulüpler seviyesindeki en üst organizasyonunun ön elemelerinde 12. kez yer adı. Benfica ile 1-0'ın rövanşında Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, elenmekten kurtulamazken, bu kulvarda ön eleme oynadığı 12 sezonun sadece 4'ünde UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alabildi.

Sarı-lacivertliler, 1996-1997, 2001-2002, 2007-2008 ve 2008-2009'da ön elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına dahil oldu. Fenerbahçe, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarında havlu attı.

En fazla elenen Türk takımı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarını en fazla geçemeyen Türk takımı konumunda. Ön eleme turlarında 8 kez başarısız olan Fenerbahçe'yi, Beşiktaş 3, Trabzonspor 2, Galatasaray, Sivasspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez elenerek takip etti.

İki kez cezadan dolayı gidemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 10 sezondur katılamayan Fenerbahçe, 2 defa da UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle organizasyonun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında gruplara doğrudan katılmaya hak kazansa da 3 Temmuz 2011'deki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında UEFA'dan aldığı cezalar nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne abone

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne ise adeta abone oldu. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda ettiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek sarı-lacivertliler, bu etapta 6. kez boy gösterecek. Fenerbahçe, 2006-2007, 2009-2010, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarından sonra 2018-2019'da da "Kupa 2" gruplarında yer alacak.