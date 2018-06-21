"Bir an önce akademiler kurulmalı"

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Ustaömer, futbol altyapısı konusunda ülke olarak sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ustaömer, yaptığı açıklamada, "Altyapı konusunda çok muzdaribiz. Milli takıma gelen elit oyuncular Avrupa'da oynamayı, uluslararası tecrübe kazanmayı bizde öğreniyorlar." dedi.

Üst seviyede ciddi yatırımların yapıldığını vurgulayan Ustaömer, "Uluslararası alanda mücadele etmek kolay değil. Bunu biz başarmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki altyapıları geziyoruz, görüyoruz. Üstyapılardaki yapılanmalar, statlar ülkenin büyük kazancı ama aynı şekilde altyapılara bütün kulüplerin yatırım yapması lazım. Zaten kulüpler borç içinde, altyapıya yatırım yaparlarsa, oyuncu yetiştirirlerse hem kendileri hem oyuncular kazanacak. Bu dönemde şartlar daha uygun." diye konuştu.

Türk oyuncuların yabancı futbolcularla rekabette konumlarını kabul ettiği yönünde yorumlara değinen Ustaömer, şunları kaydetti: "Profesyonel takım düzeyinde bu var. Biz genelde gençlerle birlikteyiz, onun arkasına sığınacak Türk futbolcu bu seviyede olduğunu düşünmüyorum. Öyle düşünüyorsa zaten kaybetmiştir. Öyle düşünmemelerini tavsiye ederim. O şekilde düşünmeyenler milli takımda oluyor. 14 yaşından 21 yaşına kadar bize gelen oyuncular varlıklarını hissettiriyor. Uluslararası deneyimi onlara aktarıyoruz. A Milli Takım seviyesine kadar oynatıyoruz. Oralarda başarılı olurlarsa kulüplerde yabancı oyuncuya bakış açısını değiştirirler ve onlar kadar başarılı olurlar."

"Kulüplerin bir an önce akademilerini kurması gerekiyor"

Milli takımlarda görev yapan bütün çalıştırıcıların her hafta Türkiye'yi ve Avrupa ülkelerini gezdiğini kaydeden Şenol Ustaömer, "Bütün oyunculara bakıyoruz. İmkanların da oluşması gerekiyor. Oluşmayan imkanlarda oyuncu yetiştirmemiz zor. Kulüplerin bir an önce akademilerini kurması gerekiyor. Kulüplere de bunları söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapı konusunda araştırmalar yaptıklarını ve bunları kulüp yöneticilerine aktardıklarını anlatan Ustaömer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük kulüplerimizde bile aynı anda sahada 5 takım çalışıyor. Bunda hocaların günahı olduğuna inanmıyorum. İçlerinden cüzi miktarda oyuncu çıkıyor. Bu şartlarda oyuncuların ön plana çıkacağını düşünmüyorum. Ancak üst düzey yetenekler çıkar. Tabii ki imkanları olan kulüplerimiz de var ancak olmayanlar daha fazla." Milli takımlar seviyesinde altyapılarında umut veren oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Ustaömer, "Şu anda A Milli Takım'da yer alan futbolcular bizde oynuyordu. Lucescu, genç kadro oluşturdu. Bunlar her kademede oynamış oyuncular. Milli takımların her kademesinde oynamadıklarında Türkiye içinde yarışacak, seviye atlayacak durumda olmuyorlar. Uluslararası deneyimle güvenleri artıyor. Hem kulüplerinde A takım seviyesine yükseliyorlar hem milli takım seviyesine geliyorlar." diye konuştu.

2018 Akdeniz Oyunları

Şenol Ustaömer, 18 Yaş Altı Milli Takım'ın mücadele edeceği 2018 Akdeniz Oyunları'nda da finali hedeflediklerini söyledi. Sezon bittikten sonra oyuncularla bir araya gelebildiklerine dikkati çeken Ustaömer, şunları kaydetti: "Oyunlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çocuklar hazır. 25 yıl önce Fatih Terim yönetiminde Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olmuştuk. İnşallah ikinci kez kazanan bizim çocuklar olur. Hedef final oynamak. Takımların durumunu bilmiyoruz. Sezon sonu olması handikap, diğer takımlar da aynı şekilde gelecek. Final oynarsak Türkiye'yi mutlu ederiz."