"Bir an önce yukarılara çıkmalıyız"

Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenmanın başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'a 2-0 yenildikleri maçta takımı iyi bulmadığını dile getirdi. Başkent ekibinin başında ilk kez yer aldığı Gaziantepspor karşılaşmasına ilişkin Hamzaoğlu, "Tabii ki görmüş olduğumuz şeyler aslında çok da sürpriz değildi. Sadece performans olarak biraz daha iyisini görebilirim, diye umut ediyordum. Duruş ve pozisyon hataları yapıldı." değerlendirmesinde bulundu. "Bunlar normal şeyler." diyen teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü haftalardır süre gelen kötü gidişat var, bunun takım üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler var. Her ne kadar geldiğimiz günden bu yana antrenmanlar verimli ve iyi geçiyor olsa da maça bunu yansıtamadık. Ancak bu maç için çok normal, diye düşünüyorum. İnşallah, Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz. Ondan sonra da artık kısa sürede toparlanıp çok daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."

Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un yaşadığı motivasyon sorunuyla ilgili ise "Her takımın yaşayabileceği bir durum. Özellikle çok kısa sürede başarıları yakalamış ve bu tür zorlu maçlar periyoduna alışık olmayan takım için bu çok normal. 48 maç oynamış bir takım var. Normalde diğer kulüplerin çoğu bu kadar maç oynadıktan sonra tatile çıkıyorlar." ifadelerini kullandı. Antrenmanların çok iyi geçtiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bunu en kısa sürede maça da yansıtacağımızı ümit ediyorum. Biraz zamana ihtiyacımız olacak gibi görünüyor ama bu zamanı biz mümkün olduğunca kısaltacağız, çünkü oyuncularımız her şeyin farkında, bilincinde. Takımın motivasyonu şu an iyi." diye konuştu. Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Sadece, çok maç oynamış ve olumsuz sonuçlar almış olmanın olumsuz etkisini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Onu da atacağız gibi görünüyor. Kolay maç yok artık. Bundan sonra her maç zor geçecek. Bir an önce puanlar alarak biraz daha yukarı çıkıp daha rahat hareket etmek istiyoruz. Amacımız bu ama rakiplerimizin de kolay olmadığını biliyoruz. İlk başta aşağıdan kurtulmaya çalışan sonra da yukarıyı hedefleyen takımlarla oynayacağız. Üzerimizden bu olumsuz toprağı, etkiyi atıp yeni hedeflere doğru yol almamız gerekiyor. Sadece sıralamadaki yer önemli değil, oyunda ortaya koyduğumuz mücadele de bir hedeftir. Dolayısıyla daha iyisini yapmak da bir hedeftir. Biz de öncelikle bunları hedefleyeceğiz." Ndiaye'nin sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Hamzaoğlu, Senegalli milli futbol cunun Kayserispor maçına yetişmesinin zor olduğunu ve lige verilecek arada oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını ifade etti.