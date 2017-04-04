Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenecek UEFA Kongresi öncesi açıklamalarda bulundu.



NTV Spor'a konuşan Özbek, kulübün mali yapısıyla ilgili UEFA yetkilileriyle görüştüklerini belirtirken, "Galatasaray, önümüzdeki 3-4 yılı rahat getirecek. UEFA şeffaflık istiyor, Galatasaray da bu yönden takdir görüyor. Bir daha ceza almak istemiyoruz. Sadece biz değil, her kulüp böyle yapmalı" şeklinde konuştu. UEFA ile yeni bir anlaşma yapmak istediklerini ifade eden Özbek, bu doğrultuda görüşmelere başladıklarını ve yol bir haritasını çizmeye çalıştıklarını ekleyerek sözlerini tamamladı