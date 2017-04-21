Bir derbi de Hollandalılar arasında

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler, iki takımda forma giyen 5 Hollandalı futbolcu üzerinde olacak.

Türk Telekom Arena'da oynanacak derbide iki takımın da kadrosunda önemli Hollandalı futbolcular bulunuyor. Galatasaray'da Wesley Sneijder ve Nigel de Jong, Fenerbahçe'de ise Robin van Persie, Jeremain Lens ve Gregory van der Wiel, derbinin heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.Çeşitli dönemlerde defalarca Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen bu 5 futbolcu, Türk derbisinde teknik direktörlerinden forma şansı bekleyecek.

Fenerbahçe'nin Hollandalıları ilk 11'e yakın

Fenerbahçe'de forma giyen 3 Hollandalı futbolcu da ilk 11'de forma giymeye yakın gözüküyor. Sarı-lacivertlilerde Van Persie, Lens ile Van der Wiel, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçında ilk 11'de forma giyip 90'ar dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin en büyük gol umutları ise Van Persie ile Lens olacak. Son haftalarda çıkış yakalayan ve ilk 11'deki formasını sağlamlaştıran Van Persie, sezonun ilk yarısında Galatasaray derbisinde takımına galibiyeti getirmişti. Tecrübeli forvet, sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta golleri atan isim olmuştu. Fenerbahçe'nin bir diğer Hollandalı hücumcusu Lens ise sarı-lacivertlilerin en formda ismi durumunda bulunuyor. Lens, Süper Lig'de attığı 4 golün yanı sıra yaptığı asistlerle de derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarların en güvendiği isim konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin sağ beki Van der Wiel de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni topladı. Tecrübeli futbolcu, Şener Özbayraklı'dan formayı alarak son 3 lig maçında 11'de görev yaptı.

Derbilerin golcüsü Van Persie

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, bu sezon sarı-lacivertlilerin derbilerde attığı 3 gole de imza koydu. Geçen sezon sarı-lacivertlilere gelen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla şu ana dek 8 derbiye çıktı. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı dörder kez mücadele eden Van Persie, özellikle bu sezonki derbilere damga vurdu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 2 gol atan Van Persie, ligde Beşiktaş'la 0-0 biten derbide ise tabelayı değiştiremedi. Van Persie, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'a, Vodafone Arena'da ilk yenilgisini tattıran isim oldu. Van Persie, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçtaki tek gole imza atmayı başardı. Fenerbahçe kariyerinde 8 derbide 4 golü bulunan Hollandalı futbolcu, geçen sezon da Süper Lig'de Beşiktaş filelerini havalandırmıştı.

Sneijder, Fenerbahçe derbilerini seviyor

Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı attığı son 3 golü Wesley Sneijder kaydetti. Derbide Galatasaray'da gözler Sneijder'in üzerine çevrildi. Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızı, ligde oynanan son iki maça da teknik direktör Igor Tudor tarafından yedek kulübesinde başlatıldı. Derbide sahada olması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki 10. Fenerbahçe derbisinde forma giyecek. Sneijder, geride kalan 9 Fenerbahçe derbisinde fileleri 3 kez havalandırırken, bu gollerin hepsini Türk Telekom Arena'da attı. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Arena'da rakibini 2013-2014'te 2-1, 2014-2015'te 1-0 yendi. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların gollerini kaydeden Sneijder, Volkan Demirel'in koruduğu fileleri havalandırdı.

Tudor, De Jong'u tercih etmiyor

Galatasaray'ın Hollandalı diğer futbolcusu De Jong, teknik direktör Igor Tudor tarafından fazla tercih edilmiyor. Göreve 21. haftada başlayan Tudor, ilk iki maçta De Jong'u Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a karşı 90'ar dakika oynattı. Süper Lig'de son 5 maçta ise De Jong, istediği şansı bulamadı. Son 5 haftada sadece Adanaspor karşısında 13 dakika forma şansı bulabilen De Jong, ilk yarıdaki Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada kalmıştı. Tecrübeli Hollandalı futbolcu, derbide Tudor'dan şans bekleyecek.