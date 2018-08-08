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Bir galibiyete 2,6 milyon lira

Süper Lig'de her kulübe "ayak bastı parası" olarak 35,5 milyon lira ödenecek. Takımlar alacakları her galibiyette 2,6 milyon lirayı kasasına koyacak

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:38
Bir galibiyete 2,6 milyon lira

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezon da kulüplerin en büyük kazanç kapısı olacak.

Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'nin sahibi olduğu beIN SPORTS, geçtiğimiz sezon başında iki ligin yayın hakkını toplamda 500 milyon dolar karşılığında alırken, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira) diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti.

İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna, yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar, Süper Lig kulüplerine dağıtıldı. Bu çerçevede geçtiğimiz sezon Süper Lig ekipleri 1,38 milyar liralık kazanç elde etti.

Geçen sezona göre yüzde 24 artış gerçekleşecek

Geçtiğimiz sezon 3,26'ya sabitlenen dolar kuru bu sene enflasyon oranıyla birlikte 3,77'ye yükselecek, ayrıca güncel kurun da etkisiyle kulüplerin gelirlerleri artacak. Böylece Süper Lig kulüplerinin kazancı geçtiğimiz sezona oranla yüzde 24 artarak ve 1,71 milyar liraya yükselecek.

Katılım payı 35,5 milyon lira

Yayın gelirlerinin yüzde 37'lik kısmı, Süper Lig'de oynayacak 18 kulüp arasında eşit oranda paylaştırılıyor. Böylece her kulüp "ayak bastı parası" olarak da bilinen katılım bedelinden yaklaşık 35 milyon lira gelir elde edecek. Kulüplerin geçtiğimiz sezonki payı 27,5 milyon liraydı.

Her galibiyet 2,6 milyon lira

Yayın geliri dağıtımında en büyük payı, yüzde 46 ile kulüplerin performansı belirliyor. Yeni sezonda kulüpler, her galibiyette yaklaşık 2,6 milyon lira kazanacak. Beraberlikle sonuçlanan müsabakalarda ise bu para iki takım arasında bölüşülecek. Geçtiğimiz sezon galibiyet primi 2,1 milyon liraydı.

Şampiyonlara ekstra gelir

Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, yayın havuzunun yüzde 11'lik kısmını, elde ettikleri şampiyonluk sayısına göre paylaşıyor. Buna göre 21 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 63 milyon lirayla bu kalemde en fazla kazanan kulüp konumunda. Fenerbahçe 19 şampiyonlukla 57 milyon lira, 15 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş da 45 milyon lira gelir elde edecek.

Trabzonspor 6 şampiyonlukla 18 milyon lira alırken, 1 kez mutlu sona ulaşan Bursaspor ise 3 milyon lirayla yetinecek. Böylece "şampiyonlar payı"nda 5 kulübe toplamda yaklaşık 189 milyon lira ödenecek. Bu rakam geçtiğimiz sezon 152 milyon liraydı.

Sezon şampiyonuna 33 milyon lira ödül

Yayın geliri dağıtımında yüzde 6'lık kısım, sezonu ilk altıda bitiren takımlar arasında başarı sırasına göre pay ediliyor. Buna göre 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşacak takım, 33 milyon liralık şampiyonluk ödülünü kasasına koyacak. Lig ikincisi 26 milyon lira kazanırken, lig üçüncüsüne 21 milyon lira verilecek.

Sezonu dördüncü bitiren ekip 14 milyon, lig beşincisi 6 milyon ve ligde altıncılığa ulaşan takım da 3 milyon lira ödüle hak kazanacak. Süper Lig'de dereceye giren altı takım, toplamda yaklaşık 103 milyonun sahibi olacak. Bu rakam geçtiğimiz sezon 83 milyon liraydı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeIN SPORTSBeşiktaşBursasporFenerbahçeGalatasarayTrabzonsporYayın Geliri Dağıtımı
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