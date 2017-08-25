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Bir güçlü, bir kolay

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu

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Bir güçlü, bir kolay
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci turnuvasında, grup eşleşmeleri belli oldu. Kupada Türkiye'yi temsil edecek Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in 4'üncü torbadan katıldığı kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonucu 48 ekip, dörderli 12 gruba ayrıldı.

Atiker Konyaspor'un, I Grubu'nda Salzburg (Avusturya), Marsilya (Fransa) ve Vitoria (Portekiz) ile eşleştiği kurada, Medipol Başakşehir, C Grubu'nda Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan), Hoffenheim'ın (Almanya) rakibi oldu. 

14-28 Eylül, 19 Ekim, 2-23 Kasım ve 7 Aralık tarihlerinde yapılacak grup karşılaşmalarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak. Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı'nda oynanacak.

Kura sonucu belirlenen 12 grup şöyle:

A Grubu: Villarreal (İspanya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Astana (Kazakistan), Slavia Prag (Çekya)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Young Boys (İsviçre), Partizan (Sırbistan), Skenderbeu (Arnavutluk)

C Grubu: Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan), Hoffenheim (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye)

D Grubu: Milan (İtalya), Austria Wien (Avusturya), Rijeka (Hırvatistan), AEK (Yunanistan)

E Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Everton (İngiltere), Atalanta (İtalya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu: Kopenhag (Danimarka), Lokomotiv Moskova (Rusya), Sheriff (Moldova), Zlin (Çekya)

G Grubu: Viktoria Plzen (Çekya), FCSB (Romanya), Hapoel Beer Sheva (İsrail), Lugano (İsviçre)

H Grubu: Arsenal (İngiltere), BATE (Belarus), Köln (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan)

I Grubu: Salzburg (Avusturya), Marsilya (Fransa), Vitoria (Portekiz), Atiker Konyaspor (Türkiye)

J Grubu: Athletic Bilbao (İspanya), Hertha Berlin (Almanya), Zorya (Ukrayna), Östersunds (İsveç)

K Grubu: Lazio (İtalya), Nice (Fransa), Zulte Waregem (Belçika), Vitesse (Hollanda)

L Grubu: Zenit (Rusya), Real Sociedad (İspanya), Rosenborg (Norveç), Vardar (Makedonya)

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