Bir günlük gelir 5 milyon TL

Galatasaray Spor Kulübü, ‘Yellow Friday’ kampanyasından 5 milyon TL’yi aşan gelir elde ettiklerini açıkladı. Hafta sonu da ‘Yellow Red Weekend’ sloganı devam edecek kampanyadan sarı-kırmızılılar, 10 milyon TL gelir kazanmayı hedefliyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in çağrısı ile başlayan ve daha sonra ‘Yellow Friday’ adıyla devam eden etkinlikte sarı-kırmızılı camia, kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalara akın etmişti. Bu etkinlik sonucunda Galatasaray Spor Kulübü bir günde 5 milyon TL’yi aşan gelir elde etti.

TOPLAM HEDEF 10 MİLYON TL

‘Yellow Friday’ kampanyasına sarı-kırmızılıların önemli isimleri ile taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, “Benim taraftardan ricam Sarı Cuma’yı Sarı Pazartesi, Sarı Salı olarak devam ettirsinler" dedi. Galatasaray, kampanyayı hafta sonuna da taşıyarak ‘Yellow Red Weekend’ sloganı ile devam ettireceklerini açıkladı. Sarı-kırmızılıların şimdiki hedefi ise 10 milyon TL gelir kazanmak.