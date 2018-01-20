İngiltere'nin Manchester United takımından Temmuz 2015'te transfer edilen Van Persie, sarı-lacivertli ekiple geçirdiği 2,5 sezonda performansından çok, sakatlıkları, teknik heyetle yaşadığı sıkıntılar ve aldığı ücretle gündeme geldi.

Profesyonelliğe adım attığı ülkesinin takımı Feyenoord'a döneceği açıklanan Van Persie, Fenerbahçe formasıyla 2,5 sezonda 87 resmi maça çıktı ve 36 kez rakip fileleri havalandırdı. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 48 maçta sahaya çıkan Hollandalı golcü, geçen sezon 35, bu sezon ise sadece 4 resmi karşılaşmada forma şansı buldu. Van Persie, çoğu sakatlık sebebi olmak üzere tam 54 karşılaşmada ise takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 87 maçın 58'inde ilk 11'de oynarken, 29'unda sonradan oyuna dahil oldu.

Yüksek maliyet

Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye 2,5 sezonluk maliyeti en az 20 milyon 780 bin avroya geldi. Bonservisi için İngiliz kulübüne 6,5 milyon avro bedel ödeyen Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı golcüye ise yıllık 4 milyon 900 bin avro maaş verdi. Takımdan ayrıldığı için önümüzdeki 5 aylık ücreti baz alınmadığı zaman Van Persie, sarı-lacivertlilerden 2,5 sezonda 12 milyon 700 bin avro maaş elde etti.

Her bir sezon 40 karşılaşmayla sınırlı olmak üzere ise Van Persie'ye maç başına 20 bin avro ödendi. Bu kalemden ise Fenerbahçe Kulübünün kasasından 34 yaşındaki futbolcu için 1 milyon 580 bin avro maç başı ücreti çıktı. Galibiyet primi ve imza parası kulüp tarafından resmi olarak açıklanmadığı için Van Persie için Fenerbahçe Kulübü, bonservis ücreti dahil en az 20 milyon 780 bin avro ücret ödedi. Bu rakam da yaklaşık 95 milyon Türk lirası ediyor. Hollandalı futbolcunun cebine giren en az ücret ise 14 milyon 280 bin avroyu buldu.

Bir maçı 239 bin, bir golü 577 bin avro

Robin van Persie'nin Fenerbahçe'deki bir maçı en az 239 bin, bir golü ise en az 577 bin avroya denk geldi. Sarı-lacivertlilerle 87 resmi maça çıkan Van Persie, aldığı ücret ve ödenen bonservis bedeli dikkate alındığında bir maç için kulübe maliyeti 239 bin avro (1 milyon 93 bin lira) oldu. Fenerbahçe formasıyla 36 gole imza atan 34 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırdığı her bir gol için ise kulübün kasasından 577 bin avro (2 milyon 640 bin lira) çıkarttı.

31 maçı sakatlıktan dolayı kaçırdı

Van Persie, Fenerbahçe kariyerinde 31 karşılaşmayı sakatlığından dolayı kaçırdı. Kronik sakat olduğu iddialarıyla da gündeme gelen Van Persie, takımını yalnız bıraktığı 57 maçın 31'inde sağlık sorunları nedeniyle kadroda olmadı. Van Persie, 26 karşılaşmada ise cezalı olduğu için veya teknik heyetin kararından dolayı forma giyemedi.

Taraftar ıslıkladı

İlk geldiği gün binlerce taraftarın karşıladığı Van Persie, gösterdiği performansla taraftarın protestosuyla da karşılaştı. Vardar maçında ıslıklarla karşılaşan Van Persie, sakatlığını atlatıp 3 Aralık'taki Kasımpaşa maşında kadroya girdi. Yedekler arasında oturan Van Persie, ismi okunduğu zaman tribünlerdeki Fenerbahçeli taraftarların protestosuna maruz kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada da Hollandalı futbolcuya tepkilerini sık sık dile getirdi.