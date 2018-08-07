Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95487
ALTIN
205.914
DOLAR
5.2841
STERLİN
6.8383
EURO
6.1256

Bir maçta 12 gol atıldı

Süper Lig'in 60 yıllık geçmişinde, 10 ve daha fazla gol atılan toplam 13 karşılaşma yapıldı. Fenerbahçe'nin, 1991-1992 sezonunda Gaziantepspor'u 8-4 yendiği maçta atılan toplam 12 gol, lig tarihinin en çok gol kaydedilen karşılaşması oldu

07 Ağustos 2018 Salı 13:52
Bir maçta 12 gol atıldı

Bu sezon 61 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Filelere giden toplam 12 gol, lig tarihinin şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı.

13 özel maç

Ligde geride kalan 60 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu. Bu arada, Süper Lig'in son 12 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı da büyük oldu. Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor. Sporseverler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da birer maçlarında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGalatasarayFutbolFenerbahçeEn çok Gol Atılan MaçlarBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar, İspanya'nın yolunu tuttu
Serdar, İspanya'nın yolunu tuttu
Konya'ya Perulu orta saha
Konya'ya Perulu orta saha
60 yılda neler oldu, neler
60 yılda neler oldu, neler
En erken golü Roberts attı
En erken golü Roberts attı
"Kulüp raydan çıkmış bir vagon gibi"
"Kulüp raydan çıkmış bir vagon gibi"
Ankaragücü ile 20 sezon sonra
Ankaragücü ile 20 sezon sonra
1. Lig'de 56. sezon heyecanı
1. Lig'de 56. sezon heyecanı
"VAR büyük artı getirecek"
"VAR büyük artı getirecek"
Muhtemel rakipler belli oldu
Muhtemel rakipler belli oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim