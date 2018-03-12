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"Bir numaramız tribünümüz"

Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup eden Göztepe, son 9 haftaya 39 puanla girdi

12 Mart 2018 Pazartesi 16:39
"Bir numaramız tribünümüz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkını elde edeceğimizden umutluyum." dedi.

Sepil, yaptığı açıklamada, kendileri için kritik bir müsabakada Antalyaspor'u 2-1 yendiklerini söyledi. Kalan haftalarda ligde düşmeme mücadelesi veren takımlarla karşılaşacaklarını belirten Sepil, şunları kaydetti: "Bu işimizi daha da zorlaştırıyor. Dokuz maç kaldı, hedefimiz beşinci olmak, kalan haftalarda bunu sonuna kadar kovalayacağız. Dün puan kaybetseydik bu hedefimizden sapmış olacaktık ve iddiasız bir hale gelecektik. Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edeceğimizden umutluyum."

"Demba Ba gibi bir santrforunuz varsa tartışacak bir şey yok"

Mehmet Sepil, Göztepe formasıyla 4. golüne ulaşan Demba Ba'nın henüz tam hazır olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "1,5 yıl futbola ara vermiş Demba Ba'nın şu anda vücut olarak yüzde 100 hazır olması mümkün değil ancak kafa olarak, şut olarak iyi durumda. Bu ikisi çok önemli, çok iyi şutlar atıyor, vuruşları çok net. Demba Ba gibi bir santrforunuz varsa tartışacak bir şey yok. Bence 2-3 maç sonra vücudu da beyniyle hareket etmeye başlayacak, benim beklentim bu."

"Bir numaramız tribünümüz"

Taraftarlarının Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını savunan Sepil, şöyle konuştu: "Bütün Türkiye onları izliyor, bütün Türkiye onlara imreniyor. Başakşehir karşısında mağlup olduktan sonra taraftarımız aynıydı, dün galip geldik, taraftarımız yine aynı davranış biçiminde. Türkiye'ye örnek olacak bir tribün. Bir numaramız ne Demba Ba, ne başka şeyler, bizim bir numaramız tribünümüz."

Son 9 haftaya 39 puanla girdi

Ligde Antalyaspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a çıkaran Göztepe, maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Demba Ba, 4. golüne ulaşarak takımdaki en golcü isimlerden biri oldu. Atiker Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in Göztepe adına 14 gol attığı ligde, Demba Ba, Tayfur Bingöl ve Andre Castro'nun dörder golü bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 12.03.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigMehmet SepilGöztepeFutbol
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