Bir peri masalı da Şampiyonlar Ligi'nde

İngiliz futbolunda geçen yıl "peri masalı"nı gerçekleştiren ancak bu yıl büyük bir çöküş yaşayan Leicester City, yeni teknik direktörü Craig Shakespeare ile yeniden umut vermeye başladı.

Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'nin görevine yeni sezonda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle son veren Leicester City, mayıs ayına kadar takımı emanet ettiği İngiliz teknik direktör Shakespeare ile eski günlerine döndü. Daha önce hiçbir takımda teknik direktörlük tecrübesi olmayan 53 yaşındaki Shakespeare ile ilk sınavını Liverpool karşısında veren mavi-beyazlılar, üst üste beş maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıktıkları maçta güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bir hafta sonra kendisi gibi ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Hull City'yi sahasında ağırlayan Leicester City, bu mücadeleden de aynı skorla ayrılarak küme düşme korkusunu yakından hissettiği Premier Lig maratonunda rahat bir nefes aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Premier Lig'de taraftarlarını mutlu edemeyen Leicester City, tarihinde ilk kez boy gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'de ise tamamen farklı bir tablo ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndan lider çıkan 133 yıllık kulüp, son 16 turunda eşleştiği İspanya'nın Sevilla ekibine karşı Ranieri yönetiminde deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesini Shakespeare ile veren Leicester City, rakibinin 10 kişi kaldığı, kaleci Kasper Schmeichel'ın penaltı kurtardığı heyecan dolu karşılaşmayı 2-0 kazanarak bir ilke daha imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Grup aşamasında ilk üç maçını kazanan ilk İngiliz takımı olmayı başaran Leicester City, ilk dört haftalık bölümde kalesini gole kapatmasıyla da turnuvanın tarihine geçmişti. Gruptaki son maçında Porto'ya konuk olan mavi-beyazlılar, ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları maçta Portekiz temsilcisine 5-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde en farklı mağlubiyeti alan İngiliz ekibi olmaktan kurtulamamıştı.

Rakiplerini korkutuyor

Avrupa'nın en dişli takımlarıyla birlikte çeyrek final biletini alan Leicester City, turnuvadaki deneyimsizliğine karşın futbol karakteriyle rakiplerini endişelendiriyor. Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın 39 yaşındaki deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon, İngiliz ekibiyle ilgili verdiği demeçte, "Kiminle oynamayı istemezdim? Leicester City. Tehlikeli ve tutkulu bir ekip, eşleştiği takıma sorun yaratabilir." ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynanan son 16 turu maçlarının ardından Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester City, Barcelona ve Real Madrid son 8 takım arasına kalırken, tur atlayan diğer iki takım bu akşamki Atletico Madrid-Bayer Leverkusen ve Monaco-Manchester City maçlarının ardından belli olacak.