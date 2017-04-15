Sakatlığının ardından çıktığı son 4 lig maçında 3 gol atan Umar, performansı, Süper Lig ve kariyer planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Futbol kariyerini 4 yıldır Türkiye'de sürdüren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'in kendi oyun tarzına uygun bir lig olduğunu vurguladı. Türkiye'de ilk olarak Samsunspor'da forma giyen ve Osmanlıspor'da 3. sezonunu geçiren Umar, Süper Lig'e ilişkin şunları kaydetti: "Süper Lig'de oynayan gerçekten çok iyi oyuncular var. Adebayor, Sneijder, Podolski, Van Persie, Quaresma... Bu oyuncular Süper Lig'e kalite katıyor. Süper Lig'de oynamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Hatta şunu söylemek isterim; boş alan bulup, çılgınca şeyler yapmak için fırsatım oluyor. Bunun için de takım arkadaşlarıma böyle boş alanlar oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'de olmaktan, Osmanlıspor'da forma giymekten, Süper Lig'de oynamaktan memnunum."
"Bir teklif gelirse Osmanlı'dan ayrılırım"
Osmanlıspor'un Nijeryalı milli futbolcusu Aminu Umar, Süper Lig'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi
15 Nisan 2017 Cumartesi 13:39
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Sakatlığının ardından çıktığı son 4 lig maçında 3 gol atan Umar, performansı, Süper Lig ve kariyer planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Futbol kariyerini 4 yıldır Türkiye'de sürdüren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'in kendi oyun tarzına uygun bir lig olduğunu vurguladı. Türkiye'de ilk olarak Samsunspor'da forma giyen ve Osmanlıspor'da 3. sezonunu geçiren Umar, Süper Lig'e ilişkin şunları kaydetti: "Süper Lig'de oynayan gerçekten çok iyi oyuncular var. Adebayor, Sneijder, Podolski, Van Persie, Quaresma... Bu oyuncular Süper Lig'e kalite katıyor. Süper Lig'de oynamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Hatta şunu söylemek isterim; boş alan bulup, çılgınca şeyler yapmak için fırsatım oluyor. Bunun için de takım arkadaşlarıma böyle boş alanlar oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'de olmaktan, Osmanlıspor'da forma giymekten, Süper Lig'de oynamaktan memnunum."