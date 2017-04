"Bir teklif gelirse Osmanlı'dan ayrılırım"

Sakatlığının ardından çıktığı son 4 lig maçında 3 gol atan Umar, performansı, Süper Lig ve kariyer planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Futbol kariyerini 4 yıldır Türkiye'de sürdüren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'in kendi oyun tarzına uygun bir lig olduğunu vurguladı. Türkiye'de ilk olarak Samsunspor'da forma giyen ve Osmanlıspor'da 3. sezonunu geçiren Umar, Süper Lig'e ilişkin şunları kaydetti: "Süper Lig'de oynayan gerçekten çok iyi oyuncular var. Adebayor, Sneijder, Podolski, Van Persie, Quaresma... Bu oyuncular Süper Lig'e kalite katıyor. Süper Lig'de oynamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Hatta şunu söylemek isterim; boş alan bulup, çılgınca şeyler yapmak için fırsatım oluyor. Bunun için de takım arkadaşlarıma böyle boş alanlar oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'de olmaktan, Osmanlıspor'da forma giymekten, Süper Lig'de oynamaktan memnunum."



Uzun bir aranın ardından 24. haftada oynanan Bursaspor maçıyla yeniden formasına kavuşan Nijeryalı oyuncu, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi. Umar, sakatlık nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Takım da iyi değildi. Onların arasında olmayı, takımıma yardım etmeyi çok istedim. O yüzden çok çalıştım. Gerçekten muhteşem bir şey oldu. Sakatlıktan çıktım ve goller attım. Zor günler geçirdim ama dönüşüm iyi oldu." şeklinde konuştu.

"Her futbolcu Avrupa'da oynamak ister"

Kariyer planlaması hakkındaki soru üzerine Umar, şu an sadece Osmanlıspor'un başarısına odaklandığının altını çizdi. Umar, Osmanlıspor'un sözleşmeli futbolcusu olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle soruya doğru bir şekilde cevap vermek zor. Bütün odağım Osmanlıspor ama şu da bir gerçek; her futbolcu kendini geliştirip, Avrupa'da oynamak ister. Belki ben de sezon sonuda veya gelecek sezon bir teklif alırım. Avrupa'dan bir teklif gelirse o zaman oturulup konuşulur ama şu an benim tek odağım Osmanlıspor'un başarısı." ifadelerini kullandı.

"Mustafa ve Hamza hocanın tarzları farklı"

Osmanlıspor'da 25. hafta sonunda yaşanan teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Umar, şunları ifade etti: "Mustafa hoca (Mustafa Reşit Akçay) gerçekten çok iyi bir teknik direktördü. Kendine özgü çalışma sistemi vardı. İki yıla aşkın birlikte çalıştık fakat bu futbol... Ne yazık ki Mustafa hocanın gidişi de kötü gidişattan sonra oldu. Fakat tekrar söylüyorum; Mustafa hoca hem karakteriyle hem de teknik direktörlüğüyle çok iyiydi. Ardından Hamza hoca (Hamza Hamzaoğlu) geldi. İkisi birbirinden farklı karakterler. Farklı antrenman stilleri var, oyuncularla ilişkileri farklı. 'Tarzları farklı' diyebiliriz. Hamza hoca da burada olduğu için çok memnunum."

"İletişimimiz arttı"