TRT Radyo Haber'e konuşan ve futbol, basketbol ve diğer branşların birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Ali Şen "Futbol takımının ayrı, basketbol takımının ayrı ve diğer branşların ayrı ayrı başkanları ve yönetim kurulu olmalı. Eğer bu ayrım yapılırsa tüm branşlarda büyük başarılar sağlanır. Ayrıca kulübün kazancı da artar" dedi. Avrupa'da bunun birçok örneğinin olduğunun altını çizen Ali Şen "Ben bu uygulamayı yıllar önce söyledim. Bu uygulama Türk sporunda kesinlikle devrim olur ve Fenerbahçe'ninde kurtuluş reçetesi olur şeklinde konuştu.
"Biran evvel başkanlığı bırakmalı"
Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli kulübün kurtuluş reçetesini açıkladı
13 Mart 2017 Pazartesi 14:56
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TRT Radyo Haber'e konuşan ve futbol, basketbol ve diğer branşların birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Ali Şen "Futbol takımının ayrı, basketbol takımının ayrı ve diğer branşların ayrı ayrı başkanları ve yönetim kurulu olmalı. Eğer bu ayrım yapılırsa tüm branşlarda büyük başarılar sağlanır. Ayrıca kulübün kazancı da artar" dedi. Avrupa'da bunun birçok örneğinin olduğunun altını çizen Ali Şen "Ben bu uygulamayı yıllar önce söyledim. Bu uygulama Türk sporunda kesinlikle devrim olur ve Fenerbahçe'ninde kurtuluş reçetesi olur şeklinde konuştu.