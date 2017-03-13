TRT Radyo Haber'e konuşan ve futbol, basketbol ve diğer branşların birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Ali Şen "Futbol takımının ayrı, basketbol takımının ayrı ve diğer branşların ayrı ayrı başkanları ve yönetim kurulu olmalı. Eğer bu ayrım yapılırsa tüm branşlarda büyük başarılar sağlanır. Ayrıca kulübün kazancı da artar" dedi. Avrupa'da bunun birçok örneğinin olduğunun altını çizen Ali Şen "Ben bu uygulamayı yıllar önce söyledim. Bu uygulama Türk sporunda kesinlikle devrim olur ve Fenerbahçe'ninde kurtuluş reçetesi olur şeklinde konuştu.



"TARAFTAR YANLIŞ YAPIYOR"

Taraftarların başkan Aziz Yıldırım aleyhine tezahürat yapmalarını doğru bulmayan efsane başkan, "Aziz Yıldırım bu kulübe gecesini gündüzünü verdi. Çok emek verdi. Şimdi kötü sonuçlar alındı diye taraftarın bağırması çok yanlış. Ama artık bırakma zamanı da geldi. Ben çıktım ve dedim ki benim adayım Ali Koç. Eğer Aziz başkan da çıkar ve Ali Koç benim de adayım derse ve aday olmazsa efsane olur. Biran evvel başkanlığı bırakmalı. Ali Koç Fenerbahçe başkanlığı için çok iyi bir isim olur. Şu an kulübün Ali Koç gibi bir başkana ihtiyacı var. Koç, bu kulübü uçurur" şeklinde konuştu.

"AYKUT KOCAMAN'DAN ÖNCE YÖNETİM"

Teknik direktör konusuna da değinen Ali Şen, "Öncelikli hedef bence yönetim olmalı. Ondan sonra teknik direktör konusu gelir. Aykut Kocaman olur başkası olur ama bence yerli bir hoca olmalı. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımın yerli hocalarla neler yaptıkları ortada" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ'E TEKNİK DİREKTÖRLÜK TEKLİFİNDE BULUNDUM"

Ali Şen, Şenol Güneş'le yaptığı transfer görüşmesini de anlattı; “Şenol Güneş, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi hocalardan biri. Onu Fenerbahçe'nin başında görmeyi çok istedim. Başkanken onu evime çağırdım ve görev teklif ettim. Sportif direktör olarak da Rıdvan Dilmen görev yapacaktı. Ama Şenol Hoca bu görevi kabul etmedi. Eğer kabul etseydi uzun yıllar çalışabilirdik.”