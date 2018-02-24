"Biz de Vardar havası mı çaldıralım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesi çeşitli algı operasyonlarının gerçekleştirildiğini savunarak, bu duruma tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta yapılan kulübün olağan divan kurulu toplantısındaki konuşmasına, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de şehit düşen Mehmetçikleri anarak başlayan Orman, "Ülkemizin menfaatleri için savaşan gencecik şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Umarım bir an önce bu illetten kurtuluruz ve ülkemiz huzura kavuşur." dedi.

Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Aykut Kocaman ve oyuncularının açıklamalarını hatırlatan Orman, "Bazı rakiplerimiz Bayern Münih maçında atılan gollerde çalınan müzikleri bizimle alakalı kullanıyor. Bunlar şık şeyler değil. 'Başkan biz de Vardar Ovası yapalım.' diye bana da talep geliyor. Böyle bir şey Beşiktaş'a yakışır mı. Biz asla öyle şeylerin içinde olmayız. Görgümüzle, Türk sporuna faydalı olacak gayretin içinde olacağız." şeklinde konuştu. Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmasından dolayı fazla konuşmadığı yönündeki eleştirilere değinen Orman, şunları aktardı: "Bazı algıcı kulüpler var. Onlar da 'Beşiktaş kollanıyor.' diyor. Kollanmak dediğiniz nedir? Benim de sinirlendiğim anlar oluyor, bu neyi çözüyor. Hakemle alakalı algı yaratılmaya çalışılıyor. Hakem baskı altına alınıyor. Alındığı için de herkes yapmaya çalışıyor. Biz de yapar mıyız, yaparız. Federasyon bu işe düzenleme getirsin, yoksa bu iş çığrından çıkar. Dört takım şampiyonluğa oynuyor ve kalan 12 hafta Türk sporuna zarar verir."

"Kimseden beklentimiz yok"

Beşiktaş olarak bu işin parçası olmak istemediklerini kaydeden Fikret Orman, hakem konusuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Hak, Allah'ın ismidir. Hakem haktan gelir. Hak, adalet dağıtandır. Kimsenin etkisi altında kalmayın kardeşim. Bizim kimseden beklentimiz yok, bekleyen namerttir. Algı operasyonları yapılıyor. Rakip takımın hocası, oyuncusu açıklıyor, 'Beşiktaş maçı ölüm kalım maçı.' Onu söylemek sana mı kaldı. Niye ölüm kalım maçıymış. 115 senedir maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı oldu. Sahadaki insanların sportmenlikten dem vurması gerekirken, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını da dehşetle kınıyorum, ayıp ya..."

Türkiye Futbol Federasyonuna da seslenen başkan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona (Aykut Kocaman) ceza verebilmek için benim hocamı da sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle alakalı ne de Türk futboluna zarar verecek bir açıklaması vardır. Beşiktaş hocası 6 ay önce 'Milli takımı yönetsin.' deniliyordu. Şimdi başkasına ceza verilecek diye hocamız kullanılacak biri değildir."

"Tarihe, Beşiktaş'ın malını satan olarak geçmek istemiyorum"

Kulübün borcuyla ilgili görüşlerini de aktaran Orman, camia içinde borçların azaltılması için mülklerin satılması konusunda taleplerin olduğunu ancak yönetim olarak kendilerinin böyle bir şeyi düşünmediğini söyledi. Borç sıkıntısının geçmiş yönetimlerden bugüne geldiğini vurgulayan başkan Orman, şunları kaydetti: "Geçmişteki 330 milyon dolar borcun sürdürülebilirliği yoktu. Sürdürülebilir borç olsaydı bu yönetim kurulu olmayacaktı. Kimse 'Gelin.' demeyecekti. Olağanüstü dönem olduğu için ben ve arkadaşlarım yönetim kuruluna aday olduk. O günden bugüne borcu yüzdürmeye çalışıyoruz. 'Gerekirse mülk satalım, faizleri ödeyelim.' konuşuldu. Konu özel şirketimiz olsa bugüne kadar zaten yapardım. Söz konusu Beşiktaş olduğu için bu kadar eziyete katlanıp borcu çevirmeye çalışıyoruz. Tarihe, Beşiktaş'ın malını satan olarak geçmek istemiyorum. Bizim böyle bir talebimiz olmadı, olamaz da... Borcu yüzdürmeye çalışıyoruz."

Kulübün borcunun bulunduğunu ancak bunun Türk sporunun bir sorunu olduğunu belirten Fikret Orman, "UEFA, mart ayı için iki ana rakibimizi çağırdı. Özledikleri için mi çağırıyorlar, neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar. Eskiden bizi nasıl çağırdılarsa şimdi onları çağırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmasının bir nedenin de kulüplerin borç konusunu çözmek olduğunu anlatan Orman, "Yakında kanun çıkacak, hep beraber daralma yaşayacağız. Yasal düzenlemeyle bütün kulüplerin çatısının düzeltilmesi düşünülüyor. Kulüplerin borcunun yüzde 85'i şampiyon kulüplere ait. Şehir ve camia takımları artık daha aşağı liglere gidiyorlar. Çoğunlukla taraftarı olmayan camialar gelmeye başladı." şeklinde görüşlerini aktardı. Yapılacak yeni düzenlemeyle kulüplerin amatör şubeler konusundaki yükünün de azalacağına dikkati çeken Orman, "Beşiktaş, bu şekilde 40-50 milyon liranın üzerinde tasarruf elde edecek. Bu düzenleme için Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakana ve Sayın Spor Bakanına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fikret Orman, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zarar açıkladığı dönemde geçen yıl Futbol AŞ olarak kar ettiklerini ve bu sene de beklentilerinin aynı yönde olduğunu dile getirdi.

Şenol Güneş'e destek

Futbol takımı teknik direktörü Şenol Güneş'e de destek veren başkan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hoca ve yönetim kurulu stadı olmadan şampiyon oldu. Geçen sezon ikinci şampiyonluk geldi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider olarak çıktık. Bütün bunları hoca ve ekip yaptı. Hocamıza ve takımımıza sahip çıkmalıyız. Bu sezon da şampiyonluğun geleceğine çok inanıyorum."

Fenerbahçe ile önemli bir mücadeleye çıkacaklarını kaydeden Orman, bu zorlu karşılaşma öncesi divan kurulu üyelerine Şenol Güneş'i alkışlattı.

"Bütün sermayemiz namus, dürüstlük ve çalışmak"

Fikret Orman, yönetim olarak ilk günkü aşkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bütün sermayemiz namus, dürüstlük ve çalışmak. Bunlarla buraya geldik. Altımızı oymak isteyenlere, birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş yeni hoca arıyormuş. Geçen sezon hocayı göndermeye karar vermişiz. Hocamızla geçen sezon 2 senelik sözleşme yaptık, ayıptır ya. Bunu köpürten insanlar var. Bu sezon da hep birlikte şampiyon olacağız."

Spor salonu konusu

Fikret Orman, Akatlar'da yapmayı planladıkları spor salonu konusunda yakın zamanda resmi izni alacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı: "12 bin kişilik çok amaçlı salon olacak. İki adet 2 bin 500 kişilik salon var, 4 antrenman salonu var. Bütün amatör şubelerin gerçekten faaliyetlerini yapabileceği kompleks yapacağız. Finansmanı bağlayıp en kısa sürede taraftarımıza bildirmek istiyoruz."