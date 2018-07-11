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"Biz İzmiriz, biriz"

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Holiganizmden uzak, barışçıl ve bütün İzmirlileri davet ettiğimiz bir politika izliyoruz" dedi

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31
"Biz İzmiriz, biriz"

Son iki sezonda iki şampiyonluk yaşayarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, İzmir futboluna yeni bir soluk kattıklarını söyledi.

Ekmekçioğlu, "İzmir futboluna yeni bir soluk kattık ve sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz yönetim olarak barışçı bir politikamız var. Holiganizmden uzak, barışçıl ve bütün İzmirlileri davet ettiğimiz bir politika izliyoruz. Taraftarlarımız da bütün İzmirlilere aynı şekilde kucak açtılar ve İzmirliler de buna cevap verdi." diye konuştu.

"Biz İzmiriz, biriz"

Centilmenlik çağrılarının İzmir'de cevapsız kalmadığını dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son maçımızda Atatürk Stadı'nda 40 bin kişi vardı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Süper Lig hariç diğer liglerdeki seyirci rekoru bizim oldu. 'Biz İzmiriz, biriz dedik' ve bütün İzmirlileri davet ettik. Barışçıl mesaj cevap buldu ve İzmir'e heyecan getirdi. O gün bütün İzmir'in kalbi bizimle attı."

"Önceliğimiz bu ligde kalıcı bir takım olmak"

Uzun bir aranın ardından yeniden Spor Toto 1. Lig'e dönmüş olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ekmekçioğlu, şu ifadeleri kullandı: "İkinci ligde aldığımız kulübümüz iyi bir planlamayla iki senede iki şampiyonluk yaşadı. Bunun verdiği bir heyecan var. Bu heyecan bizim için bir avantaj. 1. Lig'de olmak bizim için mutluluk verici. Geçen sene bu sezonun altyapısını oluşturmaya başlamıştık. Burası çok kaliteli bir lig. Geçtiğimiz sezonlara göre geçen yıl daha heyecanlı bir sezon yaşandı. Bu sene de Süper Lig'den gelen güçlü takımlar var. Bu ligde her zaman iddialı olan ekipler de yer alıyor. Bunların bilincindeyiz ve buna göre kadro oluşturmaya çalıştık. Önceliğimiz bu ligde kalıcı bir takım olmak."

Sportif başarının yanı sıra idari ve mali anlamda da başarılı olmaları gerektiğinin altını çizen Özgür Ekmekçioğlu, bu yıl mali olarak iyi bir planlama yapacaklarını vurgulayarak, "Sportif başarı kadar mali ve idari başarılar da bizim için önemli. Sportif mücadele vereceğiz ama bu sene borçlanmayla ilgili olarak önemli bir süreç yaşayacağız. Federasyondan gelecek ödemelerle 1,5 milyon lirayı bulan sigorta borcumuzun tamamını kapatıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Vergimizi de yapılandırdık. Diğer borçlarımız da bir plan içinde devam ediyor. Bunları ödemek bizim için bir mutluluk. Mali olarak iyi planlama yapmamız gereken bir senedeyiz. İdari, sportif ve mali başarıyı bir arada yürütmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor Toto ve Türkiye Futbol Federasyonu dışında desteğimiz yok"

Mahalli idarelerden destek almadıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, "Maalesef bize yerel yönetimler bazı kulüplere verilen destek gibi destek vermiyorlar. Büyükşehir Belediyesinden geçen sene hiç yardım alamadık. Gaziemir Belediyesi destekte bulundu. Spor Toto ve Türkiye Futbol Federasyonu dışında desteğimiz yok. İzmir'de destek anlamında yalnız kalıyoruz. Taraftarlarımız yanımızda, onların destekleriyle bugünlere geldik." şeklinde konuştu.

İnşaatı devam eden Altay Alsancak Stadı'na devre arasında geçeceklerini söyleyen Ege temsilcisinin başkanı, şöyle devam etti: "Altay Alsancak Stadı'nın inşaatı devam ediyor. Devre arasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendi sahamıza bir an önce kavuşmak bizim için idari bir şampiyonluktur ve lig şampiyonluğu kadar değerlidir." Altyapı ile ilgili önemli projeleri olduğunu da aktaran Ekmekçioğlu, "Altyapıda büyük bir yatırım yaptık. Yeni tesis yatırımları da yapmak istiyoruz. 10 bin civarında öğrencimiz var. Bu da bizim için ayrı bir heyecan. Markamızın yükselişi, eski günlerine geldi. İyi bir heyecan oluşturduk." yorumunu yaptı.

Özgür Ekmekçioğlu ayrıca, Ümit Milli Futbol Takımı'na da seçilen Atakan Çankaya'ya Trabzonspor ve yurtdışından bir takımın talip olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigÖzgür EkmekçioğluFutbolAltay
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