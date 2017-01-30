"Bize 6 atacak kadar iyi değiller"

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Galatasaray karşısında hak etmedikleri bir skor aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor'da kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Alınan skorun, takımın ve taraftarın moralini bozmaması gerektiğini kaydeden Eryüksel, "Galatasaray bizi 6-0 yenecek kadar iyi bir takım değil. Biz de Galatasaray'dan 6 gol yiyecek kadar kötü bir takım değiliz. Bu olayı bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Bu maçı telafi edeceğiz, taraftarımız sabırlı olsun." diye konuştu. Yarın sona erecek ara transfer dönemi öncesi forvet mevkisine 2 takviye yapabileceklerini belirten Eryüksel, "Takıma takviye amacıyla 2 futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yarın son dakikaya kadar da toplantılar sürebilir. Gelecek transfer ile daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.