Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

"Bize 6 atacak kadar iyi değiller"

Galatasaray’a 6-0 kaybeden Akhisar Belediyespor’da Başkan Hüseyin Eryüksel, hak etmedikleri bir mağlubiyetle karşılaşmadan ayrıldıklarını ancak bu skorun takımın ve taraftarın moralini bozmaması gerektiğini söyledi

30 Ocak 2017 Pazartesi 17:34
"Bize 6 atacak kadar iyi değiller"

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Galatasaray karşısında hak etmedikleri bir skor aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor'da kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Alınan skorun, takımın ve taraftarın moralini bozmaması gerektiğini kaydeden Eryüksel, "Galatasaray bizi 6-0 yenecek kadar iyi bir takım değil. Biz de Galatasaray'dan 6 gol yiyecek kadar kötü bir takım değiliz. Bu olayı bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Bu maçı telafi edeceğiz, taraftarımız sabırlı olsun." diye konuştu. Yarın sona erecek ara transfer dönemi öncesi forvet mevkisine 2 takviye yapabileceklerini belirten Eryüksel, "Takıma takviye amacıyla 2 futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yarın son dakikaya kadar da toplantılar sürebilir. Gelecek transfer ile daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.01.2017 17:37
Anahtar Kelimeler:
FutbolAkhisar BelediyesporHüseyin Eryüksel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim