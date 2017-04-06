Manchester City menajeri Pep Guardiola, 31. haftası geride kalan Premier Lig ile ilgili düşüncelerini söyledi. Pep, İngiliz basınına verdiği demeçte, "Lig bizim için bitti. Artık yarış Chelsea ve Tottenham arasında olacak. Biz ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışacağız" dedi. Ligde 4 haftadır kazanamayan City, 58 puanla 4. sırada yer alıyor. (goal)
"Bizim için lig bitti"
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligin artık kendileri için bittiğini söyledi
06 Nisan 2017 Perşembe 12:54
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