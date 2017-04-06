"Bizim için lig bitti"

Manchester City menajeri Pep Guardiola, 31. haftası geride kalan Premier Lig ile ilgili düşüncelerini söyledi. Pep, İngiliz basınına verdiği demeçte, "Lig bizim için bitti. Artık yarış Chelsea ve Tottenham arasında olacak. Biz ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışacağız" dedi. Ligde 4 haftadır kazanamayan City, 58 puanla 4. sırada yer alıyor. (goal)