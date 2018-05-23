Boğaz'a G.Saray bayrağı asıldı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı.
Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takımın büyük boyuttaki bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yer alıyor.
Ligin son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.
AA
Son Güncelleme: 23.05.2018 15:15