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Boğaz'a G.Saray bayrağı asıldı

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:11
Boğaz'a G.Saray bayrağı asıldı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı.

Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takımın büyük boyuttaki bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yer alıyor.

Ligin son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2018 15:15
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbol
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