Bolu 3 yabancı ile görüşüyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ilişkin, "Yurt dışında görüştüğümüz 3 oyuncu var. İsimleri yönetime verdik." dedi.



Çapa, yaptığı açıklamada, sezon sonunda yaptıkları değerlendirmeyi rapor olarak yönetime sunmalarının ardından bazı oyuncularla temas kurulduğunu, transfer yapılması düşünülen mevkiler için alternatifleri belirlediklerini bildirdi. Ligde herkesin beklentisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Çapa, "Bizim, yönetimin, bu camianın beklentisi de fazla. Yapmış olduğumuz plan, program ve transfer edeceğimiz oyuncular, hedeflerimizi belirleyecek. 'Hedefimiz odur, budur.' demekle olmaz. Hedefimiz tabii ki var ama bu hedefi gerçekleştirmek için de yapmamız gereken işlerimiz var." diye konuştu. Çapa, kadroya dahil olacak yeni oyuncuların takıma erken katılmasıyla daha çok mesafe alacaklarını vurgulayarak, "Bunun için de yönetimle son yaptığımız görüşmede fikir birliğine vardık. Şu anda da çalışmalar bu yönde devam etmekte." değerlendirmesinde bulundu. Yabancı oyuncu transferi konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Çapa, "Yurt dışında görüştüğümüz 3 oyuncu var. İsimleri yönetime verdik. Onun dışında transfer konusu bizim alanımız değil, yönetimin alanı. Biz oyuncunun sahada yapacağı işlerle daha çok ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.