Bolu, 7 transfer yapacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Şu ana kadar 5 transfer yaptık ve yapacağımız 7 transfer ile de transfer sezonunu bitireceğiz." dedi.

Başkan Çarıkçı, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarına yaklaşık bir ay önce başladıklarını, bu süre içerisinde 5 transfere imza attıklarını belirtti. Santrfor mevkisine yapılacak transferle ilgili çalışmaların devam ettiğini, sözleşmesi biten Rydell Poepon'un talep ettiği ücreti kendilerinin veremeyeceğini ve oyuncuyla görüşmelerin sona erdiğini aktaran Çarıkçı, Poepon'un takım aradığını, kendilerinin de o mevkiye daha iyi oyuncu bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü, santrfor mevkisine yabancı futbolcu alacaklarını kaydetti.

Kadroda genç oyunculara da yer vereceklerini dile getiren Çarıkçı, "Takımda 10 ağabey olacak. Diğer oyuncular ise 20 ile 22 yaş arasında olacak ve onları takımla bütünleştireceğiz. Şu ana kadar 5 transfer yaptık ve yapacağımız 7 transfer ile de transfer sezonunu bitireceğiz." ifadelerini kullandı. Çarıkçı, takıma değer kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Takımın en büyük değeri, genç oyuncularıdır. Boluspor, bu değerleri sayesinde para kazanan kulüp olacak. Bunun için genç futbolculara daha çok şans tanıyacağız." diye konuştu.

Boluspor'un her sezon olduğu gibi yeni sezonda da iddialı olacağını kaydeden Çarıkçı, koydukları hedefler doğrultusunda çalışma yaptıklarını vurguladı. Necip Çarıkçı, kulübün yaklaşık 3 ay içerisinde ısıtmalı antrenman sahasına kavuşacağını, sahaya rahmetli iş adamı Adnan Tüfekçi'nin isminin verileceğini, kulüp bünyesinde bulunan halı sahalarda da bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi.