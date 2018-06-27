Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96044
ALTIN
185.975
DOLAR
4.6047
STERLİN
6.0626
EURO
5.3441

Bolu, 7 transfer yapacak

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, "Şu ana kadar 5 transfer yaptık ve yapacağımız 7 transfer ile de transfer sezonunu bitireceğiz" şeklinde konuştu

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:04
Bolu, 7 transfer yapacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Şu ana kadar 5 transfer yaptık ve yapacağımız 7 transfer ile de transfer sezonunu bitireceğiz." dedi.

Başkan Çarıkçı, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarına yaklaşık bir ay önce başladıklarını, bu süre içerisinde 5 transfere imza attıklarını belirtti. Santrfor mevkisine yapılacak transferle ilgili çalışmaların devam ettiğini, sözleşmesi biten Rydell Poepon'un talep ettiği ücreti kendilerinin veremeyeceğini ve oyuncuyla görüşmelerin sona erdiğini aktaran Çarıkçı, Poepon'un takım aradığını, kendilerinin de o mevkiye daha iyi oyuncu bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü, santrfor mevkisine yabancı futbolcu alacaklarını kaydetti.

Kadroda genç oyunculara da yer vereceklerini dile getiren Çarıkçı, "Takımda 10 ağabey olacak. Diğer oyuncular ise 20 ile 22 yaş arasında olacak ve onları takımla bütünleştireceğiz. Şu ana kadar 5 transfer yaptık ve yapacağımız 7 transfer ile de transfer sezonunu bitireceğiz." ifadelerini kullandı. Çarıkçı, takıma değer kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Takımın en büyük değeri, genç oyuncularıdır. Boluspor, bu değerleri sayesinde para kazanan kulüp olacak. Bunun için genç futbolculara daha çok şans tanıyacağız." diye konuştu.

Boluspor'un her sezon olduğu gibi yeni sezonda da iddialı olacağını kaydeden Çarıkçı, koydukları hedefler doğrultusunda çalışma yaptıklarını vurguladı. Necip Çarıkçı, kulübün yaklaşık 3 ay içerisinde ısıtmalı antrenman sahasına kavuşacağını, sahaya rahmetli iş adamı Adnan Tüfekçi'nin isminin verileceğini, kulüp bünyesinde bulunan halı sahalarda da bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigNecip ÇarıkçıFutbolBoluspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dorukhan ve Güven imzayı attı
Dorukhan ve Güven imzayı attı
Buruk'tan Akhisar'a veda
Buruk'tan Akhisar'a veda
Aslan'ın iki hedefi
Aslan'ın iki hedefi
"Teklif geldi, başkanın haberi var"
"Teklif geldi, başkanın haberi var"
"Beşiktaş taraftarı gibiler"
"Beşiktaş taraftarı gibiler"
İlk maçımız Soçi'de
İlk maçımız Soçi'de
Ankaragücü'ne 5 yıllık imza attı
Ankaragücü'ne 5 yıllık imza attı
Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor
Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor
Şampiyon sahaya iniyor
Şampiyon sahaya iniyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim