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Bolu'da moraller bozuk

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, "Gazişehir Gaziantep maçına en iyi şekilde hazırlanarak maçta 3 puanı almak için çaba harcayacağız" şeklinde konuştu

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Bolu'da moraller bozuk

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, TFF 1. Lig'de iki haftanın istedikleri gibi geçmediğini söyledi. 

Ligin ilk haftasında Giresunspor ile 2-2- berabere kalan, ikinci haftada Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'un kulüp başkanı Çarıkçı, yaptığı açıklamada, takımı ve durumu değerlendirdi. İki haftada istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayan Çarıkçı, "Giresunspor maçında son dakika golü yedik. Dün Ümraniyespor karşısında da bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduk. Dünkü maçta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Sezona iyi başlamadık. Bu hafta Gazişehir Gaziantep maçında bunu kırmak istiyoruz." diye konuştu. Çarıkçı, hem Giresunspor karşısındaki beraberlik hem de Ümraniyespor karşısındaki mağlubiyetin takımın moralini bozduğunu belirterek, "Bu hafta bizim için önemli. İnşallah bu hafta bunu kırarız ve 3 puanı alırız. Gazişehir Gaziantep maçına en iyi şekilde hazırlanarak maçta 3 puanı almak için çaba harcayacağız." ifadesini kullandı.

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FutbolTFF 1. LigBolusporNecip Çarıkçı
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