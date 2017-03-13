Bolu play-off'a yöneldi

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, play-off hedefini gerçekleştirmek için TFF 1. Lig'in kalan bölümünde dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
Çarıkçı, kent merkezinde bulunan bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, 24. haftada deplasmanda Denizlispor'a 3-2 yenildikleri maçta, takımın performansı çok kötü olmamasına rağmen 3 hatalı gol yediklerini söyledi. Ligde 8. durumda bulunan Boluspor'un yerinin daha üst sıralar olduğunu ifade eden Çarıkçı, "Aslında ikinci devre 1 veya 2'nci sırada olma hedefini konuştuk. Şimdi 'play-off' diyoruz. Orada da sıkıntıya girmeden bunu çözmemiz gerekiyor. İnşallah bu hafta teknik heyetle konuşacağız. Bu kötü gidişatı oturup paylaşmamız gerekiyor." diye konuştu. Kalan maçlar öncesi durum tespiti yapmaları gerektiğini aktaran Çarıkçı, "Oynanan futbol ne olursa olsun Boluspor daha iyisini hak ediyor. İnşallah bu hafta hoca ile tekrar toplanacağız. Orada 'ne yapabiliriz, nasıl önlem almamız lazım, niye çok gol yiyoruz' gibi konuları masaya yatırmamız lazım." ifadelerini kullandı.