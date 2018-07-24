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Bolu, seviyeyi yükseltmek istiyor

Boluspor Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Bu hafta biraz daha tempoyu yükseltip, lig seviyesine gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu

24 Temmuz 2018 Salı 12:18
Bolu, seviyeyi yükseltmek istiyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bu hafta biraz daha tempoyu yükseltip, lig seviyesine gelmek istiyoruz." dedi.

Karafırtınalar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde günde çift antrenman yaparak sürdüğünü, çalışmaların çok verimli geçtiğini belirtti. Üçüncü hazırlık maçını oynadıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Bu hafta biraz daha tempoyu yükseltip, lig seviyesine gelmek istiyoruz. Bu hafta bir hazırlık maçımız daha var. İstanbulspor ile oynayacağız. Ondan sonrada ikinci etap kamp çalışmasını sonlandıracağız. İki gün izinden sonra çalışmalara yeniden başlayacağız." diye konuştu.

Franck Etoundi'nin transferi

Karafırtınalar, Kasımpaşa'dan ayrılan Kamerunlu golcü futbolcu Franck Etoundi'nin transferine ilişkin, "Bugün menajeri geliyor. Bir görüşme yapılacak vize sorunu ile ilgili. Bir aksilik olmazsa, anlaşma sağlanırsa bugün sözleşme imzalanabilir." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Karafırtınalar, bütün mevkilerde alternatiflerin olduğunu, sadece santrafor ve stoperde bir sıkıntılarının olduğunu, onu da tamamladıklarında bir sıkıntılarının kalmayacağını kaydetti. Sait Karafırtınalar, Bolu'da oynanan bütün hazırlık maçlarını yakından izlediklerini belirterek, "Gelen raporlar hep olumlu. Güzel ve kaliteli bir lig olacağının sinyalleri veriliyor. İyi takımlar var. Biz de kadromuzu bozmadık ve güzel bir lig olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2018 12:57
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigSait KarafırtınalarBoluspor
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