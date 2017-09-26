Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103929
ALTIN
148.455
DOLAR
3.5491
STERLİN
4.7643
EURO
4.1774

Boluspor'da sakatlık sıkıntısı

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, "Bu hafta dört futbolcumuz sakatlandı. Toplamda dokuz sakat futbolcumuz var" ifadelerini kullandı

26 Eylül 2017 Salı 13:13
7 Okunma
Boluspor'da sakatlık sıkıntısı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, "Bu hafta dört futbolcumuz sakatlandı. Toplamda 9 sakat futbolcumuz var." dedi.

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligin ilk dört maçında beklemedikleri sonuçların alındığını, sonrasında Boluspor'da bir hareketlenme başladığını, geride kalan maçları konuşmanın da gereğinin olmadığını söyledi. Son iki maçta alınan puanların kendilerini ve Boluspor camiasını mutlu ettiğini vurgulayan Çarıkçı, "Takıma bu sene geç gelen kardeşlerimizi, Boluspor altyapısından gelen genç kardeşlerimizi Erzurumspor karşılaşmasında oynadıkları futboldan dolayı kutluyorum. Şu anda takımda 25 kişilik bir kadro var. Her mevkinin bir alternatifi var. Geçen sezon bu alternatifimizin olmadığını biliyorduk. Bu sezon da takımımızda hakikaten bir kadro fazlalığı var." diye konuştu.

Çarıkçı, takımda sakatlanan oyuncuların olduğuna dikkati çekerek, "Bu hafta dört futbolcumuz sakatlandı. Toplamda 9 sakat futbolcumuz var. Cuma günü kendi sahamızda oynayacağımız Altınordu maçını inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı. Lige 15 günlük bir ara verileceğini aktaran Çarıkçı, bu süre sakat futbolcuların iyileşmesiyle takımın Ankaragücü maçına daha kuvvetli gideceğini söyledi.

"Boluspor ligin en iyi takımı diyebiliriz"

Boluspor'un ligin en iyi takımı olduğunu iddia eden Çarıkçı, "Belki bize bir ya da iki hafta daha lazım. Sakatların iyileşmesi takıma güç katacaktır. Ben takımdan, birlik ve beraberliğinden memnunum. Bunu bize gösterdiler. Bu süreli olarak devam edecek. Boluspor bu ligin en iyi takımı diyebiliriz." dedi. Takımda, Andre Santos, Mamadou Diarra, Guido Koçer, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Alim Öztürk, Özgür İleri, Sefa Yılmaz ve Furkan Demir'in sakatlığı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
AltınorduBolusporKulüp Başkanı Necip ÇarıkçıTFF 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim