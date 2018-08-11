Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162

Borç, 2 milyar 103 milyon lira

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 103 milyon 854 bin 723 lira olarak açıklandı

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:47
Borç, 2 milyar 103 milyon lira

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Türkiye ve Beşiktaş'ın ekonomik anlamda zor zamanlar yaşadığını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın çok önemli işler yaptığını vurgulayarak, "Sayın Başkan, stat, şu salon, şu salondaki klima bile ne kadar önemli işler yaptığınızı gösteriyor ama borç yükü 7 milyon avro artmış. Şampiyonlar Ligi gelirlerimiz var, futbolcu satışlarımız var. Bunlara rağmen borç artıyorsa bizim hastalıklarımıza teşhis koyacak doktorlar doğru doktorlar mı, biz doğru hastanede miyiz? Bu borç yükü ülkelerin, şirketlerin istiklalini ve istikbalini elinden alır. Bir sabah geliriz ki burada ya Arapça ya Çince ya Rusça konuşuluyor olur." ifadelerini kullandı.

Doğru gördüklerini söylediğini belirten Yamantürk, "Türkiye ciddi bir taaruzun altında. Batı Türkiye'den bin yıllık intikamını almaya çalışıyor. Türkiye'nin bu durumunda karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Benim işim doğru gördüklerimi söylemektir. Düşündüğüm doğrulardan beni geri koyacak bir şey göremiyorum. Ülkenin sıkıntılı durumunda kendi işlerim için değil ama Beşiktaş'ın durumu için dün gece uyuyamadım." şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu 2 milyar 103 milyon 854 bin 723 lira olarak açıkladı.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaş Divan Kurulu ToplantısıBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 haftalık program açıklandı
3 haftalık program açıklandı
Radikal kararlar yolda
Radikal kararlar yolda
İlk maçta hedef galibiyet
İlk maçta hedef galibiyet
Göztepe'nin rakibi Malatyaspor
Göztepe'nin rakibi Malatyaspor
Kupa fatihi zor deplasmanda
Kupa fatihi zor deplasmanda
6'ya 2 Kartal üstün
6'ya 2 Kartal üstün
Malatyaspor'da 3 eksik var
Malatyaspor'da 3 eksik var
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor
Açılış haftasında rakip Akhisar
Açılış haftasında rakip Akhisar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim