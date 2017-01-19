Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaştıklarını hatırlatarak, iki takım için de önemi yüksek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Takımda beraberlik ve arkadaşlığın çok iyi seviyede olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Burada göreve başladığımdan beri takımımdan çok memnunum. Çok iyi şekilde çalışıyorlar. Oyuncular, birlik, beraberlik ve arkadaşlık içerisindeler. Bunu da sahaya yansıtıyorlar. O zaman da güzel şeyler çıkıyor. Son oynadığımız karşılaşmada maçın başından sonuna kadar skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmayan bir takımımız vardı. Herkes çok iyi bir şekilde dört dörtlük görevini yaptı. Hatta sonradan oyuna giren arkadaşlarımız dahil." diye konuştu.
"Böyle oynarsa her maç atılır"
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hedefimiz, sezonu ilk 10 içinde, iyi bir yerde bitirmek." dedi
Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaştıklarını hatırlatarak, iki takım için de önemi yüksek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Takımda beraberlik ve arkadaşlığın çok iyi seviyede olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Burada göreve başladığımdan beri takımımdan çok memnunum. Çok iyi şekilde çalışıyorlar. Oyuncular, birlik, beraberlik ve arkadaşlık içerisindeler. Bunu da sahaya yansıtıyorlar. O zaman da güzel şeyler çıkıyor. Son oynadığımız karşılaşmada maçın başından sonuna kadar skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmayan bir takımımız vardı. Herkes çok iyi bir şekilde dört dörtlük görevini yaptı. Hatta sonradan oyuna giren arkadaşlarımız dahil." diye konuştu.