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Braga, Başakşehir'e hazır

Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Başakşehir'i konuk edecek Portekiz'in Braga takımı, hazırlıklarını tamamladı

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:47
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Braga, Başakşehir'e hazır

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Portekiz'in Braga takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Braga Belediye Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abel Ferreira yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Medipol Başakşehir karşılaşmasının taktik provasının yapıldığı öğrenildi. Braga'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11

Braga'nın, Medipol Başakşehir karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Lima, Golano, Rosic, Silva, Sequeira, Esgaio, Danilo, Vukcevic, Teixeira, Sousa, Paulinho.

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanBragaFutbolMedipol BaşakşehirUEFA Avrupa Ligi
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