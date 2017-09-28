Brezilya'da kupa Cruzeiro'nun

Brezilya Kupası finali rövanşında Cruzeiro, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Flamengo'ya penaltılarla 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Cruzeiro, ilk maçı 1-1'lik beraberlikle biten finalin rövanşında, Belo Horizonte şehrindeki Mineirao Stadı'nda Flamengo'yu ağırladı. İki takımın da yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadığı karşılaşmanın 90 dakikası, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Deplasman golü kuralı uygulanmayan ve uzatmaların oynanmadığı finalin galibini, penaltı atışları belirledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego, Flamengo'da penaltı atışını gole çeviremeyen tek isim oldu. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Cruzeiro, tarihinde 5. kez Brezilya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Cruzeiro, bu şampiyonlukla gelecek sezon Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti. Öte yandan karşılaşmada penaltı atışını kaçıran tek isim Diego, final maçlarının en iyi oyuncusu seçildi.