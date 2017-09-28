Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102556
ALTIN
147.198
DOLAR
3.5630
STERLİN
4.7815
EURO
4.1963

Brezilya'da kupa Cruzeiro'nun

Cruzeiro, normal süresi golsüz beraberlikle biten finalin rövanş maçında, Flamengo'ya penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu

28 Eylül 2017 Perşembe 11:14
8 Okunma
Brezilya'da kupa Cruzeiro'nun

Brezilya Kupası finali rövanşında Cruzeiro, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Flamengo'ya penaltılarla 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Cruzeiro, ilk maçı 1-1'lik beraberlikle biten finalin rövanşında, Belo Horizonte şehrindeki Mineirao Stadı'nda Flamengo'yu ağırladı. İki takımın da yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadığı karşılaşmanın 90 dakikası, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Deplasman golü kuralı uygulanmayan ve uzatmaların oynanmadığı finalin galibini, penaltı atışları belirledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego, Flamengo'da penaltı atışını gole çeviremeyen tek isim oldu. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Cruzeiro, tarihinde 5. kez Brezilya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Cruzeiro, bu şampiyonlukla gelecek sezon Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti. Öte yandan karşılaşmada penaltı atışını kaçıran tek isim Diego, final maçlarının en iyi oyuncusu seçildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Brezilya KupasıCruzeiroFlamengoFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim