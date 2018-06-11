Brezilya gibisi yok

Brezilya, futbolda düzenlenen dünya kupalarının en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Finallerin unvanlarını elinde tutan "Sambacılar", dünya kupalarına en çok katılan, en çok şampiyon olan, en çok kazanan, en çok üst üste kazanan ülke oldu. Bugüne dek yapılan 20 Dünya Kupası'na da katılan tek ülke olan Brezilya, 5 kezle de en çok şampiyonluğa ulaşan ekip olarak da zirvede yer aldı. 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Brezilya, 1950 ve 1998'de de finalde kaybetti.

"Sambacılar", 1938 Fransa ve 1978 Arjantin'de üçüncü, 1974 Almanya ve 2014 Brezilya'da da dördüncülüğü elde etti. Dünya kupalarında İtalya ve Almanya 4'er şampiyonlukla Brezilya'yı takip etti.

En çok galip gelen de Brezilya

Brezilya dünya kupaları tarihinde en çok galip gelen ülke unvanını da elinde tutarken, oynadığı 104 maçta 70 kez galip geldi. Almanya, 66 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, İtalyanlar ise 45 galibiyetle üçüncü oldu.

Üst üste kazanma rekoru

Brezilya, dünya kupalarında üst üste maç kazanma rekorunu da elinde bulunduruyor. Güney Amerika ekibi, 2002 ve 2006 dünya kupalarında üst üste 11 maç kazanarak, bu alanda tarihi bir başarıya imza attı. 2002'de Türkiye maçıyla başlayan galibiyet serisi, Çin, Kosta Rika, Belçika, İngiltere, Türkiye ve Almanya ile devam etti. Brezilya, 2006'da da Hırvatistan, Avustralya, Japonya ve Gana ile yaptığı ilk maçı kazandı ve üst üste 11 galibiyet aldı. "Sambacılar"ın 11 maçlık galibiyet serisine 1-0'lık sonuçla 2006'daki çeyrek finalde Fransa son verdi.

2 turnuvada tüm maçlarını kazandı

Brezilya ayrıca katıldığı dünya kupalarının ikisinde yaptığı maçların tümünü kazanarak da tarihe geçti. Güney Amerika temsilcisi 1970 Meksika'da ve 2002 Güney Kore-Japonya'da oynadığı tüm maçları kazanarak, şampiyon oldu. "Sambacılar", Meksika'da 6, Güney Kore-Japonya'da 7 maç kazanmayı başardı. Uruguay ve İtalya ise katıldıkları turnuvalarda birer kez tüm maçlarını kazandı. Uruguay, 1930 yılında ülkesinde, İtalya ise 1938'de Fransa'da düzenlenen dünya kupalarında tüm maçlarını kazanarak, şampiyonluğa ulaştı.

13 maç kaybetmedi

Brezilya, tüm bu unvanlarının yanı sıra üst üste maç kaybetmeme konusunda da zirvede yer aldı. Güney Amerika ekibi, 1958, 1962 ve 1966 dünya kupalarında üst üste 13 maçta rakiplerine yenilmedi. 1958'de Avusturya ile başlayan ve 1966'daki Bulgaristan galibiyetiyle 13'e ulaşan yenilmezlik serisine, Macaristan 3-1'lik skorla son verdi. Bu 13 maçlık seride "Sambacılar", 11 galibiyet alıp, 2 kez de berabere kaldı.

En çok gol atan unvanını yitirdi

2014 Dünya Kupası'na kadar en çok gol atan takım olan "Sambacılar", kendi evlerindeki organizasyonda bu unvanını kaybetti. Bu alanda Almanya, 224 golle ilk sıraya yerleşirken, Brezilya 221 golle ikinci sıraya geriledi. Arjantin ise 131 golle üçüncü sırayı elde etti.