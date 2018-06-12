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Brezilya lider, Türkiye 34.

Dünya Kupası'nın 88 yıllık tarihinde toplam 79 ülke mücadele etti. Genel klasmanda Brezilya 227 puanla lider durumda bulunurken, Almanya 218 puanla ikinci, İtalya ise 156 puanla üçüncü sırada yer alıyor

12 Haziran 2018 Salı 14:23
Brezilya lider, Türkiye 34.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına toplam 79 ülke katıldı.

Dünya kupalarında 104 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 70'ini kazanan Brezilya, genel klasmanda 227 puanla lider konumda. Kupalarda 106 maç yapan takipçisi Almanya ise 218 puana sahip. Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip olan İtalya da üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye 34. sırada

Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 34. sırada bulunuyor. Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 de yenilgi alırken, 16. puanla 34. sıraya yerleşti.

En çok maç yapan Almanya

Almanya, dünya kupalarında en çok maç yapan takım unvanını elinde bulunduruyor. "Panzerler", dünya kupalarında bugüne dek 106 maç yaptı. Brezilya 104, İtalya 83, Arjantin ise 77 maçla Almanya'yı izledi.

9 ülkenin puanı yok

Dünya kupalarına katılan ülkeler içinden 9'u bu organizasyonda puan alamadı. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire ve El Salvador, dünya kupalarında puan alamayan ülkeler olarak dikkat çekti. Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, 2 kez dünya kupalarına katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer kez bu organizasyonda yer aldı.

5 ülkenin golü yok

Dünya kupalarında 5 ülke gol atmayı başaramadı. Kupanın 84 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Zaire oldu.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
FutbolDünya KupasıBrezilya
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