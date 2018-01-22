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Brezilyalı yıldız Sivasspor'da

Sivasspor ile prensipte anlaşan Brezilyalı futbolcu Robinho, imzalanacak sözleşme için yarın Sivas'a gelecek

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:48
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Brezilyalı yıldız Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Robinho ile prensipte anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Robinho ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas'ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak." ifadelerine yer verildi. Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, Robinho ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyleyerek, "Transfer camiamıza hayırlı olsun. Ünlü futbolcu yarın Sivas'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak." diye konuştu. Kariyerinde Avrupa'da Real Madrid, Manchester City ve Milan formaları giyen Robinho, son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da görev yapmıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:48
Anahtar Kelimeler:
TransferRobinhoFutbolDemir Grup Sivasspor
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