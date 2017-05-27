Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bruma için geldiler

Bruma'nın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor

Bu haber kez okundu.

Bruma için geldiler
Leipzig merkezli Leipziger Volkszeitung (LVZ) gazetesinden Guido Schafer'in haberine göre RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, İstanbul'a gelerek Bruma'nın menajerlik şirketinden İbrahim Polat'la buluştu. Burada Bruma hakkında düşüncelerini dile getiren Rangnick, Portekizli'nin gelecek planları arasında olduğunu ifade etti. 

Polat ise Bruma'ya Avrupa'dan birçok talip olduğunu söyledi.  Haberde Bruma'nın, Leipzig'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle bu transfere çok sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray'ın genç oyuncuyu 10 milyon Euro'ya aldığı ve onun için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis istediği de haberlerin detayları arasında. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Bruma bir süredir kulüple sözleşme uzatma görüşmeleri yapıyordu. Basına yansıyan haberlere göre iki taraf oyuncunun serbest kalma bedeline anlaşamadı. Sponsoru Red Bull'un yatırımlarıyla 7 yılda Bundesliga'ya çıkan RB Leipzig, bu sezonu Bayern Münih'in arkasında 2. sırada bitirmişti. Naby Keita, Emirl Forsberg, Timo Werner gibi yıldız isimlere sahip olan takım gençlere yaptığı yatırımla da biliniyor. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
STSLGalatasarayBrumaRalf Rangnick
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100