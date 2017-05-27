Bruma için geldiler

Leipzig merkezli Leipziger Volkszeitung (LVZ) gazetesinden Guido Schafer'in haberine göre RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, İstanbul'a gelerek Bruma'nın menajerlik şirketinden İbrahim Polat'la buluştu. Burada Bruma hakkında düşüncelerini dile getiren Rangnick, Portekizli'nin gelecek planları arasında olduğunu ifade etti.
Polat ise Bruma'ya Avrupa'dan birçok talip olduğunu söyledi. Haberde Bruma'nın, Leipzig'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle bu transfere çok sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray'ın genç oyuncuyu 10 milyon Euro'ya aldığı ve onun için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis istediği de haberlerin detayları arasında. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Bruma bir süredir kulüple sözleşme uzatma görüşmeleri yapıyordu. Basına yansıyan haberlere göre iki taraf oyuncunun serbest kalma bedeline anlaşamadı. Sponsoru Red Bull'un yatırımlarıyla 7 yılda Bundesliga'ya çıkan RB Leipzig, bu sezonu Bayern Münih'in arkasında 2. sırada bitirmişti. Naby Keita, Emirl Forsberg, Timo Werner gibi yıldız isimlere sahip olan takım gençlere yaptığı yatırımla da biliniyor.