Bruma Tudor için ne dedi?

Igor Tudor tarafından Kasımpaşa maçının 17. dakikasında oyundan alınan Bruma ve menajeri Catia Balde, Portekiz basınına flaş açıklamalarda bulundu. 'Antrenmana katılmadı' dedikoduları hakkında konuşan Bruma, ''Bu bilgiler yanlış, tüm antrenmanlara katıldığımı garanti edebilirim. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve görevlerimden kaçmam. Bunlar yanlış bilgi ve nereden çıkıyor bilmiyorum'' dedi.



"HOCAYLA ARAMDAKİLER ÖZEL"

Igor Tudor için de konuşan 22 yaşındaki yıldız futbol cu, ''Yorum yapmayacağım. Hocayla olan aramızda özel olarak kalacak. O, kendisi için en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de kendim için en iyisini yapıyorum. Çünkü bu bizim görevimiz. Daha fazla bir şey söyleyemem'' sözlerini kullandı.

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