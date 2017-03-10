Özat, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına çıkacak kadroyu henüz belirlemediğini belirtti. Kazanan takımın bozulmayacağı, kaybeden ekibin bozulacağına yönelik bir kuralın bulunmadığını anlatan Özat, "Her maçın ayrı bir öyküsü, hikayesi var. Antrenör kafasında yaşar ve değerlendirir. Ben hep, girenin çıkanın fark etmediği bir takım oluşturmak istemiştim." diye konuştu. Galatasaray'a karşı sergileyecekleri oyun planını çalıştıklarını dile getiren Özat, sarı-kırmızılı takım için "Yeni bir yapılanma içine girdiler. Kim ne dersin eskisinden daha diri, daha kompakt, mücadeleci oynayan, haddim olmayarak, Riekerink dönemine göre daha takım halinde duran bir ekip haline geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"Bruma yok, Rodrigues var"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, deplasmanda yapacakları Galatasaray maçına ilişkin, her müsabakanın kendisine özgü bir öyküsünün olduğunu, antrenörlerin bu karşılaşmaları önce kafasında yaşadığını söyledi
10 Mart 2017 Cuma 13:02
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Özat, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına çıkacak kadroyu henüz belirlemediğini belirtti. Kazanan takımın bozulmayacağı, kaybeden ekibin bozulacağına yönelik bir kuralın bulunmadığını anlatan Özat, "Her maçın ayrı bir öyküsü, hikayesi var. Antrenör kafasında yaşar ve değerlendirir. Ben hep, girenin çıkanın fark etmediği bir takım oluşturmak istemiştim." diye konuştu. Galatasaray'a karşı sergileyecekleri oyun planını çalıştıklarını dile getiren Özat, sarı-kırmızılı takım için "Yeni bir yapılanma içine girdiler. Kim ne dersin eskisinden daha diri, daha kompakt, mücadeleci oynayan, haddim olmayarak, Riekerink dönemine göre daha takım halinde duran bir ekip haline geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.