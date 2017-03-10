Özat, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına çıkacak kadroyu henüz belirlemediğini belirtti. Kazanan takımın bozulmayacağı, kaybeden ekibin bozulacağına yönelik bir kuralın bulunmadığını anlatan Özat, "Her maçın ayrı bir öyküsü, hikayesi var. Antrenör kafasında yaşar ve değerlendirir. Ben hep, girenin çıkanın fark etmediği bir takım oluşturmak istemiştim." diye konuştu. Galatasaray'a karşı sergileyecekleri oyun planını çalıştıklarını dile getiren Özat, sarı-kırmızılı takım için "Yeni bir yapılanma içine girdiler. Kim ne dersin eskisinden daha diri, daha kompakt, mücadeleci oynayan, haddim olmayarak, Riekerink dönemine göre daha takım halinde duran bir ekip haline geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Igor Tudor'un yıllarca İtalya'da futbol oynadığına, bilgi ve birikimlerini yeni ekibine aktardığına vurgu yapan Özat, "Onlar da geçiş süreci yaşıyor ama ne derseniz deyin Galatasaray'dan hangi futbolcuyu verirseniz Anadolu takımları almaz, hangisi 'almam' der." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Var oğlu var"

Galatasaray'da Hollandalı Wesley Sneijder'in oynamama olasılığının kendileri için avantaj gibi görünmesine dikkati çeken genç teknik adam, "Bruma yok, Rodrigues var. Diğeri yok, Podolski var. Eren'i yok, Sinan'ı var. Yani var oğlu var. Selçuk'u var, Tolga Ciğerci var. Bu ülke için bunlar az oyuncular değil." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı iyi mücadele edeceklerini vurgulayan Ümit Özat , "Bunun dışına çıktığımızda, takım olmaktan çıktığımızı oyuncularımız da biliyor. Kazanmak, kaybetmek futbolda var. Elbette kazanmak için gidiyoruz. Dış sahada kaybetmemenin değerini de biliyoruz." diye konuştu.





"Gizli seyirci baskısı"