Bruno Alves "dalya" diyecek

Tecrübeli stoper, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor karşısında oynaması durumunda, Fenerbahçe formasıyla "dalya" diyecek. Sarı-lacivertli takıma 2013 yazında 5,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit kulübünden transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, bugüne dek Fenerbahçe'yle sahaya çıktığı 99 maçta 4 gol attı. Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Alves, takımıyla 73 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme, 10 da UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.



Takımın vazgeçilmezi

Bruno Alves, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. İlk iki sezonunda sarı-lacivertli takımla otuzar maç oynayan Alves, bu yıl da sakatlığı veya cezası olmadığı bütün maçlarda forma giydi. Savunmada Simon Kjaer'le iyi bir ikili oluşturan tecrübeli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 39 maçta forma şansı buldu.

Sözleşmesi bitiyor

Bruno Alves'in sezon sonunda sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eriyor. Gelecek ayın sonunda sözleşmesi dolacak Alves'le Fenerbahçe Kulübü henüz masaya oturmadı. Sözleşme yenilenmemesi durumda tecrübeli stoper 31 Mayıs'ta serbest kalacak.