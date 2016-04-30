Tecrübeli stoper, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor karşısında oynaması durumunda, Fenerbahçe formasıyla "dalya" diyecek. Sarı-lacivertli takıma 2013 yazında 5,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit kulübünden transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, bugüne dek Fenerbahçe'yle sahaya çıktığı 99 maçta 4 gol attı. Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Alves, takımıyla 73 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme, 10 da UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.
Bruno Alves "dalya" diyecek
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Bruno Alves, sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor
Tecrübeli stoper, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor karşısında oynaması durumunda, Fenerbahçe formasıyla "dalya" diyecek. Sarı-lacivertli takıma 2013 yazında 5,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit kulübünden transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, bugüne dek Fenerbahçe'yle sahaya çıktığı 99 maçta 4 gol attı. Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Alves, takımıyla 73 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme, 10 da UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.