Bu derbide ne ararsan var

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında oynadığı derbi maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Müsabakada ayrıca 5 kırmızı kart çıktı.

Süper Lig’in 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 2-1 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden ikisi de penaltıdan gelirken, ilk golü Giuliano diğerini ise Janssen kaydetti. Siyah-beyazlıların tek golü ise Babel’den geldi.

Dev maçta Beşiktaş’tan Quaresma, Atiba ve maç bittikten sonra Oğuzhan, Fenerbahçe’den ise Neto ile İsmail Köybaşı kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ceza sahası içine girip, son çizgiye inerek yaptığı vuruşta önde bulunan Fabri, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Neto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

17. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma’nın uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

18. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Medel’in Janssen’e hareketini hakem Ali Palabıyık, penaltı olarak nitelendirdi.

20. dakikada Giuliano’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Quaresma’nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde arka tarafında topla buluşan Oğuzhan kafa ile içeriye verdiği pasta Atiba’nın kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan’ın yerden sektirerek vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti.

35. dakikada sol kanatta Babel’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

43. dakikada orta sahada Quaresma’nın Mehmet Ekici’ye yaptığı hareket sonucunda hakem Ali Palabıyık, Quaresma’ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

45. dakikada Talisca’nın pasında Cenk Tosun’un ceza sahası içine girerken Neto’nun yaptığı harekete hakem Palabıyık, kırmızı kart gösterdi.

53. dakikada sağ kanattan Giuliano’nun yerden pasında penaltı noktasında bulunan Ozan Tufan’ın gelişine vuruşunda top yandan dışarı gitti.

65. dakikada Oğuzhan’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cenk’in kafa vuruşunda kaleci Kameni, meşin yuvarlağı çeldi.

67. dakikada orta sahada Pepe’nin Valbuena’ya yaptığı faul sonrasında hakem Ali Palabıyık’a itiraz eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribüne gönderildi.

76. dakikada sol taraftan Alper’in ceza sahası içi son çizgiye girerek içeri çevirdiği pasta boş kaleye Ozan’ın dokunuşu direkten döndü.

85. dakikada Giuliano’nun şutunda ceza sahası içinde bulunan Atiba’nın eline çarpan top sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, Atiba’ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

86. dakikada Janssen’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0

87. dakikada sol kanattan Oğuzhan ortasında arka direkte Negredo’nun kafa ile indirdiği topu Babel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 2-1

88. dakikada Oğuzhan’a yaptığı sert faul sonrasında İsmail, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

---KÜNYE---

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık ?, Mehmet Cem Satman x, Serkan Olguncan x

Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Hasan Ali xx (İsmail Köybaşı dk. 75 x), Neustaedter xx, Neto xx, Ozan xx, Josef de Souza xx, Mehmet Ekici xx (Mehmet Topal dk. 46 x), Valbuena xx (Alper dk. 69 x), Giuliano xx, Janssen xx

Yedekler: Volkan Demirel, Erten, Fernandao, Şener, Oğuz, Aatif, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Fabri xx, Medel x (Tolgay dk. 81 ?), Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Quaresma x, Babel xx, Talisca xx (Negredo dk. 58 xx), Cenk Tosun xx (Lens dk. 77 x)

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Orkan, Necip, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Giuliano (dk. 20 pen.), Janssen (dk. 86) (Fenerbahçe), Babel (dk. 87) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Neto (dk. 45) İsmail (dk. 89) (Fenerbahçe), Quaresma (dk. 43), Atiba (dk. 85), Oğuzhan (Maç bitimi) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Janssen, Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Tosic, Babel (Beşiktaş)