Bu finale yürek dayanmaz

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İtalyan temsilcisi Juventus ile İspanyol ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'ın yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini ise Sırp Milorad Mazic üstlenecek.