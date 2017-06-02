Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu finale yürek dayanmaz

Juventus ile Real Madrid yarın Avrupa futbolunun en büyük kupasını almak için mücadele edecek

Bu haber kez okundu.

Bu finale yürek dayanmaz

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İtalyan temsilcisi Juventus ile İspanyol ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'ın yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini ise Sırp Milorad Mazic üstlenecek.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolUEFA Şampiyonlar LigiFinal MaçıJuventusReal Madrid
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100