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Bu finalin değeri 824 milyon avro

Avrupa Lig finalinde kozlarını paylaşacak Atletico Madrid ile Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin avro

15 Mayıs 2018 Salı 11:23
Bu finalin değeri 824 milyon avro

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid'in tahmini piyasa değeri 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya'nın ise 187 milyon 900 bin avro. Fransız Antoine Griezmann, 100 milyon avro ile Atletico Madrid'in, vatandaşı Florian Thauvin ise 28 milyon avro ile Olympique Marsilya'nın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridFutbolOlympique MarsilyaTransfermaktUEFA Avrupa Ligi
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