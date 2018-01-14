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'Bu fırsatı kaçıramazdım'

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 'Klopp da beni kadrosuna katmak istedi ancak Guardiola ile çalışma fırsatı karşıma çıktığı zaman Manchester City'ye gelmek istedim' dedi

14 Ocak 2018 Pazar 12:43
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'Bu fırsatı kaçıramazdım'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kendisini istemesine rağmen Josep Guardiola ile çalışma fırsatı nedeniyle mavi-beyazlıları tercih ettiğini bildirdi. İngiliz basınına açıklamada bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu "Klopp her zaman benim futbolumu beğeniyordu. O da beni kadrosuna katmak istedi ancak Guardiola ile çalışma fırsatı karşıma çıktığı zaman Manchester City'ye gelmek istedim." ifadelerini kullandı. Şu anda Liverpool'un başındaki eski teknik direktörü Klopp'un da kendi çalıştırıcısı Guardiola'nın da mükemmel teknik adamlar olduğunu belirten İlkay, "Muhteşem karaktere sahip ve çok hırslı iki isim. Onlarla çalıştığım için çok şanslıyım." değerlendirmesinde bulundu.

'Ailem başarılı olmuş'
Ebeveynlerinin kendilerini sokaklardan uzak tuttuğunu belirten İlkay Gündoğan, şunları kaydetti: "Almanya'da yaşadığımız yer zengin bir şehir değildi. Ailem bizi hep kötü şeylerden uzak tuttu. Sanırım bunda da başarılı oldular. Ailem hep benim iyi bir eğitim almamı istedi. Çok kültürlü bir toplulukta büyüdüm. Bugün hala en iyi arkadaşlarım Alman'dan Tunuslu'ya, Faslı'dan Polonyalı'ya birçok farklı ülkeden. Şimdi kuzenimle büyük bir evde yaşıyoruz. Sanırım bazen biraz yalnız hissediyorsun, özellikle uzaktaysan." 

Dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve 2017'nin eylül ayında tekrar top oynamaya başlayan Türk asıllı Alman futbolcu, "Dizim 20'li yaşlardaki gibi değil tabii ki. Bu yüzden sürekli dikkat etmem lazım." diye görüş belirtti.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 2016'da Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle 41 maça çıkıp, 6 gol attı.

Anahtar Kelimeler:
İlkay GündoğanManchester CityJürgen KloppJosep Guardiola
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