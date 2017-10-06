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Bu imza ömür boyu

Barcelonalı futbolcu Andres Iniesta, kulübüyle ömür boyu sürecek bir sözleşmeye imza attı

06 Ekim 2017 Cuma 15:39
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Bu imza ömür boyu

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, emektar futbolcusu Andres Iniesta ile "ömür boyu" sözleşme imzaladı.

Nou Camp Stadı'nda Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile basın mensuplarının karşısına çıkan Andres Iniesta, "Benim için önemli günlerden biri. Barcelona, en başından beri futbolcu ve insan olarak büyümeme şahit olan kulüp. Bu takımın kaptanı olmak öncelikli bir şey. Buradan daha iyi hiçbir yerde olamazdım." diye konuştu. 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, geleceğine sezon sezon karar vereceğini, şu anda kafasında sadece bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak olduğunu söyledi.

"Fiziksel ve mental olarak dayanabildiğim kadar futbol oynayacağım." diyen Iniesta, "Adını ne koyarsanız koyun bu sözleşmenin arkasında uzun yıllara dayanan alın teri, iyi ve kötü günde birlikte olma var. Bu yüzden kulübümle devam edecek olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çok zor olduğunu bilsem de benim amacım olabilecek en uzun zaman burada oynamak. Umarım uzun yıllar oynarım." açıklamasında bulundu. Barcelona'nın tarihinde "ömür boyu" sözleşme imzalayan ilk futbolcu olan Iniesta, "Bana gösterilen saygıdan dolayı başkana, kulübe ve herkese teşekkür ediyorum. Ama bir şeyi karıştırmayalım; ömür boyu demek, formda olmadığım zaman da kalacağım demek değil. Kendimi her zamanki gibi güçlü veya önemli hissetmediğim anda fikrimi değiştireceğim. Bugün için bana duyulan güvene çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Iniesta, Barcelona Kulübüyle sözleşmesini uzatması beklenen Lionel Messi hakkında da, "Leo tek ve vazgeçilmeyecek bir futbolcu. Detayları bilmiyorum ama kulüp onu istiyor, o da kulübü. Aralarında diyalog hiçbir zaman eksik olmaz." yorumunda bulundu.

1996 yılında henüz 12 yaşındayken altyapıdaki "La Masia" ile Barcelona Kulübüne giren Iniesta, 29 Ekim 2002 tarihinden bu yana A takımda forma giyiyor. Iniesta, takım arkadaşı Messi ile kulüp tarihinde en fazla bordo-mavili formayı giyen ve 30 kezle en çok kupa kazanan futbolcu olarak öne çıkıyor. 639 resmi karşılaşmada forma giyen ve kulüp tarihinde en fazla maça çıkan ikinci futbolcu olan Iniesta, 55 kez rakip fileleri havalandırdı.

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