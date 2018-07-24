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Bu imzanın karşılığı 6 milyon

Fulham, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Fabri’yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

24 Temmuz 2018 Salı 17:18
Bu imzanın karşılığı 6 milyon

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Fabri’yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Fabri, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer oldu. İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol kaleci ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan başarılı eldiven, “Londra’nın en eski kulübü Fulham’da olmaktan çok memnunum. Her şey benim için çok olumlu ve Premier Lig’den iyi şekilde yararlanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki kaleci, 2016-2017 sezonunun başında transfer olduğu Beşiktaş’ta toplamda 87 maça çıkıp 7 bin 813 dakika sahada kaldı.

6 milyon avroya gitti

Fabricio Ramirez’in Fulham’a Transfer Süreci Tamamlandı. Beşiktaş Futbol A.Ş., Fabricio Ramirez’in Fulham’a transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.”

İHA

Son Güncelleme: 24.07.2018 17:28
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşFabriFulhamKAP
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