Bu kadroya kupa yakışır

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Takımı, 20 yıl aranın ardından turnuvada yeniden kupaya uzanmak istiyor.

Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti. Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 18 kez havalandırırken kalesinde 6 gole izin veren Fransa, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Belarus-Fransa: 0-0

Fransa-Bulgaristan: 4-1

Hollanda-Fransa: 0-1

Fransa-İsveç: 2-1

Lüksemburg-Fransa: 1-3

İsveç-Fransa: 2-1

Fransa-Hollanda: 4-0

Fransa-Lüksemburg: 0-0

Bulgaristan-Fransa: 0-1

Fransa-Belarus: 2-1

Öne çıkan oyuncuları

Önceki Dünya kupalarında Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet ve Michel Platini gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Fransa, Raphael Varane, Kylian Mbappe, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan Fransa'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 4'er kez sarsan Olivier Giroud ve Griezmann sağladı.

Dünya Kupası geçmişi

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 59 maça çıkan Fransızlar, bu müsabakalardan 28'ini kazandı, 12'sinden beraberlikle, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Son 5 turnuvanın tamamına katılan Fransızlar, Dünya Kupası tarihi boyunca 106 gol attı, kalesinde 71 gol gördü. Evinde 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez üçüncülük elde ederken, bir kez de finalde kaybetti.

Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Grup aşaması

1934 - Birinci tur

1938 - Çeyrek final

1954 - Grup aşaması

1958 - Üçüncülük

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - Dördüncülük

1986 - Üçüncülük

1998 - Şampiyonluk

2002 - Grup aşaması

2006 - Finalist

2010 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (Olympique Marseilya), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (Chelsea), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Siant-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele (Barcelona)

Maç takvimi

16 Haziran (TSİ: 13.00): Fransa-Avustralya (Kazan Arena - Kazan)

21 Haziran (TSİ: 18.00): Fransa-Peru (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

26 Haziran (TSİ: 17.00): Danimarka-Fransa (Luzhniki Stadı - Moskova)