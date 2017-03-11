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Bu kez ABD'de de karşılaşacaklar

Barcelona ile Real Madrid, 29 Temmuz'da ABD'de hazırlık maçı yapacak

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Bu kez ABD'de de karşılaşacaklar

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ile Real Madrid, Amerika kıtasında hazırlık maçı yapacak.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, "Bu yaz ABD'deki yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamında Real Madrid ile 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı yapılacak. Karşılaşma 29 Temmuz'da NFL takımlarından Miami Dolphins'in sahası olan Hard Rock Stadı'nda oynanacak." ifadeleri kullanıldı. İki İspanyol devini karşı karşıya getiren "El Clasico", dünyada en çok izlenen karşılaşmalar arasında yer alıyor. İki takım İspanya dışında ilk kez 25 yıl önce Venezuela'da maç yaptı. ABD'de oynanacak karşılaşma, İspanya dışında gerçekleşecek ikinci özel "El Clasico" olarak tarihe geçecek. Son olarak 3 Aralık 2016'da karşı karşıya gelen Barcelona ve Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda oynadıkları maçta 1-1 berabere kalmışlardı.
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