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Bu kez de Sampdoria talip

Wesley Sneijder transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor

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Bu kez de Sampdoria talip

Dün ESPN, 2018'de MLS'te mücadele edecek Los Angeles FC'nin Sneijder'le iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olduğunu yazmıştı.

Hollandalı yıldız için Serie A ekiplerinden Sampdoria da devrede. İtalyan basınına konuşan Sampdoria kulübü başkanı Massimo Ferrero, "Şu anda bu konu için görüşüyoruz. Yakın zamanda neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tuttomercato'da yer alan habere göre Sampdoria adına görevli Antonio Romei, Roma'daki Fiumicino Havaalanı'nda Sneijder'in menajeri Guido Albers'i karşılayacak. Sampdoria'nın Sneijder'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif etmesi bekleniyor.
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SamdoriaWesley SneijderGalatasarayFutbol
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