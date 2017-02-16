Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Bu kez şampiyonayı alabiliriz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını açıklayan Türkiye, son yıllarda açılan modern statlarıyla bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır

16 Şubat 2017 Perşembe 14:03
Bu kez şampiyonayı alabiliriz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için adaylığını açıklayan Türkiye, ülkenin dört bir yanında art arda açılışları yapılan modern statlarıyla, daha önceki adaylıklarına göre bu kez çok daha güçlü ve hazır.

Türkiye, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalara da aday olmuş, 2020 adaylığından ise maçların farkı ülkede oynanma kararından sonra vazgeçmişti. Son 4 şampiyonadaki adaylık dosyalarını, büyük çoğunluğu yapılması vadedilen statlarla teslim eden Türkiye, ev sahipliği hakkını kazanamamıştı. Türkiye bu kez ise kullanıma açılan modern statlarıyla 2024'teki Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliğini yapmaya hazır olarak bekliyor.

EURO 2016 adaylığında yalnızca bir stat hazırdı
Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası için 2010 yılında UEFA'ya teslim ettiği adaylık dosyasında, maçların 8 şehirdeki 9 statta oynanmasının planlandığı açıklanmıştı. O günkü 9 stattan yalnızca bir tanesinin yapımı tamamlanmış (Kayseri Kadir Has), Türk Telekom Arena'da ise inşaat çalışmaları sürüyordu. O dönem İzmir, Konya, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Ankara'daki statlar ise proje aşamasındaydı. 2010'da açıklanan 9 stadın 7'si şu anda açılmış durumda, İzmir ve Ankara'nın yeni statları ise proje aşamasında.

3 yılda 30 stat
Gençlik ve Spor Bakanlığının önderliğinde yürütülen çalışmalarla, Türkiye'de yalnızca son 3 yılda tam 30 stat çalışması yapıldı. Bu süreçte 11 yeni modern stat açıldı, bu yıl içinde de 9 stadın açılışının yapılması bekleniyor. İnşaatı devam eden ve proje aşamasında ise 10 stat bulunuyor.

Kapasitesi 25 binin üzerindeki statlar
Türkiye son yıllardaki 30 stat projesinin yanı sıra, Kayseri Kadir Has, Türk Telekom Arena ve Ülker Stadı gibi önemli stadyumlara da sahip. Ülke sınırları içinde 25 bin seyirci kapasitesinin üzerinde 14 modern stat bulunuyor. Yakın dönemde açılacak 8 statla bu kapasitenin üzerindeki yeni statların sayısı 22'ye yükselecek. Proje aşamasında da tam 7 stat var. 

Son Güncelleme: 16.02.2017 14:07
Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Modern StatlarıStatFutbol2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim