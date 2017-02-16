Bu kez şampiyonayı alabiliriz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için adaylığını açıklayan Türkiye, ülkenin dört bir yanında art arda açılışları yapılan modern statlarıyla, daha önceki adaylıklarına göre bu kez çok daha güçlü ve hazır.

Türkiye, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalara da aday olmuş, 2020 adaylığından ise maçların farkı ülkede oynanma kararından sonra vazgeçmişti. Son 4 şampiyonadaki adaylık dosyalarını, büyük çoğunluğu yapılması vadedilen statlarla teslim eden Türkiye, ev sahipliği hakkını kazanamamıştı. Türkiye bu kez ise kullanıma açılan modern statlarıyla 2024'teki Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliğini yapmaya hazır olarak bekliyor.

EURO 2016 adaylığında yalnızca bir stat hazırdı

Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası için 2010 yılında UEFA'ya teslim ettiği adaylık dosyasında, maçların 8 şehirdeki 9 statta oynanmasının planlandığı açıklanmıştı. O günkü 9 stattan yalnızca bir tanesinin yapımı tamamlanmış (Kayseri Kadir Has), Türk Telekom Arena'da ise inşaat çalışmaları sürüyordu. O dönem İzmir, Konya, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Ankara'daki statlar ise proje aşamasındaydı. 2010'da açıklanan 9 stadın 7'si şu anda açılmış durumda, İzmir ve Ankara'nın yeni statları ise proje aşamasında.

3 yılda 30 stat

Gençlik ve Spor Bakanlığının önderliğinde yürütülen çalışmalarla, Türkiye'de yalnızca son 3 yılda tam 30 stat çalışması yapıldı. Bu süreçte 11 yeni modern stat açıldı, bu yıl içinde de 9 stadın açılışının yapılması bekleniyor. İnşaatı devam eden ve proje aşamasında ise 10 stat bulunuyor.

Kapasitesi 25 binin üzerindeki statlar

Türkiye son yıllardaki 30 stat projesinin yanı sıra, Kayseri Kadir Has, Türk Telekom Arena ve Ülker Stadı gibi önemli stadyumlara da sahip. Ülke sınırları içinde 25 bin seyirci kapasitesinin üzerinde 14 modern stat bulunuyor. Yakın dönemde açılacak 8 statla bu kapasitenin üzerindeki yeni statların sayısı 22'ye yükselecek. Proje aşamasında da tam 7 stat var.